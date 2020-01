Niederlagenserie der „Ledigen“ ist beendet

Rathlosen – Sportlich beginnt das Jahr bei den Sportfreunden in Rathlosen: Das 47. Neujahrsspiel, das seit 1974 im Flintenbergstadion ausgetragen wird, wird wohl als die nebligste Begegnung in die Vereinsgeschichte eingehen.

Zum Auftakt traten die Damen gegen die B-Juniorinnen an. Das neujahrsbedingte „Formtief“ der Damen machten sich die B-Juniorinnen zunutze und sicherten sich den Sieg. Zeitgleich spielten zwei gemischte Teams der E-, D- und C-Juniorinnen – mit Elfmeterschießen für die Kleinsten des Vereins.

Unter tosendem Beifall der Zuschauer liefen die Kicker auf, einzeln vorgestellt von Vorsitzendem Fred Schierholz. Schiedsrichter Karl-Heinz Nöhrenberg pfiff die Partie der Verheirateten gegen die Ledigen. Die Ledigen hatten sich in diesem Jahr ein paar „gute Freunde“ eingeladen, um die jahrelange Niederlagenserie zu beenden, was funktionierte: Am Ende der regulären Spielzeit stand es 5:2 für die Ledigen und auch nach dem Elfmeterschießen gab es bei der Führung keinen Wechsel mehr, die Partie endete 8:4.