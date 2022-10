Nicht nur Wirtschaftlichkeit zählt beim Sulinger Kreuz

Bahnreaktivierung

+ © Bartels Die derzeit nur selten befahrenen Bahngleise bei Sulingen haben nicht nur eine wirtschaftliche Bedeutung. © Bartels

Sulingen – Die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Bassum und Bünde über Sulingen wird seit Jahren diskutiert. Im Vordergrund steht die Frage, ob sich Zugverkehr auf der Strecke überhaupt lohnt. Dieser Blickwinkel ist Dr. Axel Priebs zu eng: Der Raumplaner, Professor für Geografie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, sieht in einer Wiederaufnahme der Bahnverbindung deutlich mehr als eine verkehrspolitische Maßnahme – sie sei eine Chance der Regionalentwicklung.

So formuliert er es nun in einem Beitrag für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Neues Archiv für Niedersachsen“, herausgegeben von der Wissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens. Darin nennt er das Sulinger Kreuz als Beispiel für eine potenzielle Streckenreaktivierung außerhalb der Prioritätenliste des Landes Niedersachsen. 2013, als der damalige Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) die Landesnahverkehrsgesellschaft mit der Untersuchung der Reaktivierungspotenziale im Land beauftragte, kam die Strecke Bassum-Bünde nicht in die engere Wahl. Die Anbindung von Mittelzentren wie Sulingen sei damals ein ausdrückliches Kriterium gewesen, habe aber keine durchschlagende Wirkung gehabt, kritisiert Priebs.

An Sulingen sei interessant, dass es ein mitten in einer ländlichen Region gelegenes Mittelzentrum ist, das nicht per Schiene erreicht werden kann – obwohl sich hier zwei Bahntrassen kreuzen. Die Gleisanlagen seien noch weitgehend vorhanden. Auch die von der Deutschen Bahn angestrebte Freistellung von Bahnbetriebszwecken, auch bekannt als Entwidmung, habe verhindert werden können. Eine vom Aktionsbündnis Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde (AEBB) zusammen mit der Stadt Rahden in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie mit Nutzen-Kosten-Bewertung von Prof. Dr. Volker Stölting von der Technischen Hochschule Köln sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Reaktivierung der Strecke Bassum-Bünde volkswirtschaftlich sinnvoll erscheine.

Eine besondere Bedeutung habe die Strecke für den Güterverkehr, führt Priebs weiter aus. Das betrifft einerseits die an der Strecke ansässigen Unternehmen, andererseits verweist er auf ein Gutachten des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt, das der Verbindung als Teil der durchgehenden Strecke Bremen-Bielefeld eine besondere Bedeutung für den Gütertransport von und zu den Seehäfen zuspricht.

Allerdings lehnt Priebs es ab, alleine wirtschaftliche Kriterien zur Bewertung heranzuziehen. Er schreibt: „Tatsächlich sollten Diskussionen zur Streckenreaktivierung wesentlich breiter geführt werden.“ Ein gutes Bahnangebot sei besonders geeignet, Menschen zum Wechsel vom eigenen Auto zu bewegen, sei ein Beitrag zum Klimaschutz. Daneben führt er „erhebliche Potenziale für die kommunale und regionale Entwicklung“ an, die mit einer Reaktivierung verbunden seien, nennt den Tourismus als ein Beispiel.

Ein weiterer Aspekt: Wie auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund betone, bringe ein Bahnanschluss Standortvorteile und sei von hoher Bedeutung für die Schaffung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen. Sie seien über das Raumordnungsgesetz ein verpflichtendes Ziel staatlicher Politik, weswegen den Ländern die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken empfohlen werde, gerade mit Blick auf die Mobilität in ländlichen, dünn besiedelten Räumen. Deswegen sollten die Erfordernisse der Raumordnung in der Diskussion deutlich stärker betont werden, fordert der Experte. Mittelzentren müssten ihrer eigenen Bevölkerung, aber auch den in ihrem Einzugsbereich lebenden Menschen ein spezialisiertes Angebot der Daseinsvorsorge machen. Dabei sorge ein Bahnanschluss für eine überregionale Einbindung und Erreichbarkeit.

Daher sei die Reaktivierung deutlich mehr als eine verkehrspolitische Maßnahme: „Sie sollte von den Verantwortlichen, insbesondere auf der Gemeinde- und Kreisebene, auch als Chance gesehen werden, den Gesamtraum im Einzugsbereich der jeweiligen Bahnstrecken neu zu positionieren.“

Das Land Niedersachsen habe ein Signal gegeben, dass ihm die Reaktivierung von Strecken wichtig sei. Bei der Umsetzung habe nun die Politik, besonders die der Stadt Sulingen und des Landkreises Diepholz, eine Schlüsselstellung dabei, das Thema offensiv aufzugreifen, betont Dr. Axel Priebs.