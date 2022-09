Neustart für das Familienfest im Park der Generationen

Von: Harald Bartels

Auf viele Besucher hofft SBB-Sprecher Uwe Overhoff für das Familienfest im Park der Generationen. © Bartels

Sulingen – Der Park der Generationen ist am Sonntag, 4. September, von 15 bis 18 Uhr Schauplatz des großen Familienfestes – zum ersten Mal nach zwei Jahren Pause.

Der Ablauf der Vorbereitungen sei seit Jahren unverändert, sagt Uwe Overhoff, Sprecher des Senioren- und Behindertenbeirats (SBB) Sulingen, der die Veranstaltung organisiert. Dennoch sei es in diesem Jahr eine Herausforderung gewesen, denn „wir mussten uns erst einmal neu sortieren.“ Das galt nicht nur für den SBB selbst nach dem Tod der langjährigen Sprecherin Eva Kurth Anfang des Jahres, sondern auch für die Organisation des Festes: Matthias Wendland, Initiator des Parks der Generationen und des Familienfestes, habe sich aus zeitlichen Gründen zurückgezogen.

Dessen Part fülle nun die Tagesstätte „Taff“ von Bethel im Norden aus, die sich verstärkt engagiere mit einer Popcornmaschine und Geschicklichkeitsspielen. Ganz neu dabei seien die Boulespieler, deren Anlage an den Park angrenzt: „Die lassen sich gerne zusehen und haben nichts dagegen, wenn man mitspielt“, ist sich Overhoff sicher. Ebenfalls neu: Vom Familienfest wird es einen Verweis auf den Dartclub „D’Artagnans“ geben, der zu seinem 35-jährigen Bestehen am 3. und 4. September in der Schützenhalle an der Breslauer Straße ein Steeldart-Turnier, die 20. „Sulinger Open“, ausrichtet.

Attraktionen für große und kleine Besucher

Im Park selbst warten, wie gewohnt, der Wasserspielplatz und die Hüpfburg der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz auf die kleinen Gäste, während sich die Großen an den Fitnessgeräten versuchen können. Für Musik sorgt die „Trad. Skiffle Group“ aus Husum, und stärken können sich die Besucher bei Kaffee und Butterkuchen, kalten Getränken und Gegrilltem.

Von verschiedenen Seiten werde die Veranstaltung wieder unterstützt, hebt Overhoff hervor. So baue die Sulinger Feuerwehr die Zelte auf, der örtliche THW-Verband liefere den Strom, und der Bauhof der Stadt Sulingen bringe die Sonnenschirme und stelle sie auf.

Der erste Sonntag im September sei der traditionelle Zeitpunkt für das Familienfest, erklärt der SBB-Sprecher, deswegen sei man etwas überrascht gewesen, dass die „drei tollen Tage“ auch auf dieses Wochenende gelegt wurden. „Wir hoffen einfach, dass die Leute nach dem Flohmarkt noch zu uns in den Park kommen“, betont Overhoff.