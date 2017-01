Neun Sulinger beim Wettbewerb „Wir kriegen es gebacken“

„Wir kriegen es gebacken“: Patrick Denker, Kim-Alexander Bolender, Marina Meins, Isabelle Symkenberg und Michele Melcher, Auszubildende und Praktikanten des E-Centers in Sulingen.

Sulingen - „Wir kriegen es gebacken“, davon sind Marina Meins und Michele Melcher überzeugt. Marina Meins ist 18 Jahre alt und befindet sich im zweiten Jahr der Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im Sulinger E-Center. Michele Melcher ist Schülerin der Fachoberschule Wirtschaft des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup am Schulstandort Sulingen und absolviert im E-Center ein Praktikum. Gemeinsam mit sieben weiteren Mit-Auszubildenden und Mit-Praktikanten bereiten sie sich derzeit auf ihren Beitrag zum U21 Team-Award der Edeka Minden-Hannover vor. Der Titel: des diesjährigen Wettbewerbs „Wir kriegen es gebacken.“

Der Titel scheint für die Sulinger Gruppe Programm zu sein. Michele Melcher: „Wir planen im Bereich der Kassenzone einen Verkaufsstand, an dem wir unsere eigenen Backerzeugnisse verkaufen.“

Von der Idee über die Ausführung bis zur Nachbereitung sind die Auszubildenden auf sich allein gestellt. Marina Meins spricht von „etwa 90 Stunden“, die die Gruppe bisher in das Projekt investiert hat. Tatsächlich bieten sie den Kunden des E-Centers Donnerstag, Freitag und Sonnabend, jeweils in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr, mit Schinken oder auch vegetarisch belegte Baguettes und Blätterteig an, zusätzlich mit Schinken und Rührei gefüllte Muffins. „Wenn alles klappt“, sagt Michele Melcher. Marina Meins nickt zustimmend.

Schon im Dezember hatte die Gruppe mit den Vorbereitungen begonnen. „Mit der Ideensammlung“, erklärt Marina Meins. „Wir wollten was Neues machen, etwas Leckeres.“

Rezepte waren schnell zusammengetragen. Was von Donnerstag bis Sonnabend dieser Woche tatsächlich den Sprung auf die Angebotsplakate schafft, ließen die Auszubildenden und Praktikanten ihre Kollegen mitentscheiden; im Zuge einer Verköstigung.

Seit Jahresanfang befindet sich die Gruppe in der Durchführungsplanung. Wie soll der Verkaufsstand gestaltet werden? Wer stellt Rührschüsseln zur Verfügung? Wer kümmert sich um den Einkauf? Wer behält die Werbemaßnahmen im Blick? Fragen, auf die es im Team Antworten zu suchen galt.

„Jetzt kann es aber auch losgehen“, sagen die beiden 18-Jährigen unisono. „Wir haben soweit alles zusammen.“ Fast alles: „Die Erlöse aus der Aktion sollen einen guten Zweck zugute kommen. Für was wir spenden, darüber haben wir noch nicht gesprochen.“

oti