Neues Projekt „TanzUtopie“ für Jugendliche im „Jozz“ in Sulingen

Von: Sylvia Wendt

Kossi Sébastien Aholou-Wokawui, Tänzer und Choreograf aus Togo. © K-Scheune

Sulingen – Der Choreograf und Tänzer Kossi Sébastien Aholou-Wokawui und Franziska Faust, Tanzpädagogin und Tanztherapeutin, leiten das Jugend-Tanzprojekt „TanzUtopie“, das den Verein „K-Scheune“ aus Sudwalde, das Jugendzentrum „Jozz“ und die Carl-Prüter-Schule in Sulingen als Kooperationspartner zusammenführt.

Am 19. Mai (15 bis 17 Uhr) und 20. Mai (10 bis 12 Uhr) gibt es im „Jozz“ Schnupperworkshops. Die sollen vorbereiten auf das Projekt ab den Sommerferien, dienen dem Kennenlernen des zeitgenössischen Tanzes – der Richtung, aus der Aholou-Wokawui kommt: „Im Projekt geht es um die Utopie, die wir erträumen, also um die eigene Identität und Wünsche. Wohin wollen wir? Diese Frage spielt eine wichtige Rolle, denn es ist in erster Linie auch ein Projekt, das benachteiligten Jugendlichen zu Gute kommen soll“, erklärt Franziska Faust. Das Projekt wird mit knapp 9 800 Euro von „Chance Tanz“ aus Mitteln von „Kultur macht stark“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Das „Jozz“ sorgt unter anderem dafür, dass auch junge Menschen erreicht werden, die nicht die klassischen Kulturbesucher sind. Durch den Tanz und die Verständigung über den Körper werde die gesprochene Sprache in den Hintergrund gestellt und die Verständigung ohne Worte ermöglicht, so Faust, „beim Tanzen ist es egal, wo man herkommt.“ Durch die Förderung ist das Projekt für die Teilnehmer kostenlos.

„Während in Bremen und anderen Städten der zeitgenössische Tanz mittlerweile für viele Jugendliche durch Tanztheaterprojekte oder Tanzschulen ein gängiges Hobby geworden ist, fehlt der professionelle Bühnentanz in unserer Region noch“, erklärt Franziska Faust.

Kossi Sébastien Aholou-Wokawui aus Togo bringt nicht nur zeitgenössischen Tanz mit, sondern auch afro-urbane Tanzstile. Tanztherapeutin Franziska Faust arbeitet vorwiegend mit Achtsamkeit und freien Bewegungsimpulsen. Das Projektteam möchte bis Ende des Jahres eine Aufführung mit den Interessierten erproben.

Anmeldungen werden per E-Mail (info@k-scheune.de) und über das Jugendzentrum (Tel. 0 42 71 / 43 17) entgegengenommen.