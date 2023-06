Neues Leitungsteam für das Hospiz „Zugvogel“ in Sulingen

+ © Bartels Gudrun Smidt (links) und Maria Hofmeister bilden nun das Leitungsteam. © Bartels

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sulingen – Mit einem „Tag der offenen Tür“ am kommenden Sonntag, 4. Juni, von 14 bis 18 Uhr begeht das stationäre Hospiz „Zugvogel“ in Sulingen seinen fünften Jahrestag.

Dass diesmal erst im Juni statt im Mai gefeiert wird, hat mehrere Gründe, erläutert Corinna Dullin, ehrenamtliche Geschäftsführerin des Hospizes – ein wesentlicher: Personelle Veränderungen erschwerten die Planungen. Seit April ist ein neues Leitungsteam tätig, bestehend aus Maria Hofmeister und Gudrun Smidt.

Hofmeister lebt in Twistringen und leitete, nach Tätigkeiten in Seniorenheim, Krankenhaus und ambulantem Pflegedienst, zuletzt das Palliative Care Team des von Dullin geführten Pflegedienstes „Curatus – wir pflegen“ aus Colnrade. Nun sei ihr die Position im Hospiz angeboten worden: „Das ist so mein Ding!“ Die Siedenburgerin Gudrun Smidt arbeitete mehr als 30 Jahre als Krankenschwester und war zuletzt als Schulassistenz tätig, nun zieht es sie zurück in die Pflege.

+ Geschäftsführerin Corinna Dullin vor einem der Werke von Kerstin Friedrichs. © Bartels

Unabhängig von diesen Veränderungen hat sich das Hospiz aber als Einrichtung etabliert, stellt die Geschäftsführerin fest. Seit Eröffnung im Mai 2018 zählte die Einrichtung bisher 512 Bewohner. Die Verweildauer liegt durchschnittlich bei gut 14 Tagen, sie unterscheidet sich aber stark von Fall zu Fall: „Das geht von ein paar Stunden bis hin zu mehreren Monaten; bei einigen hat sich auch der Zustand so weit stabilisiert, dass sie wieder nach Hause konnten, das ist besonders schön.“ Oft gibt es noch den Wunsch, in der eigenen Häuslichkeit zu sterben, was jedoch für pflegende Angehörige sehr fordernd sein kann. „Die meisten sagen: ,Wenn ich gewusst hätte, dass es hier so schön ist, wäre ich schon eher gekommen‘ “, berichtet Corinna Dullin. „Hier werden sie umfassend gut und liebevoll versorgt.“

Dazu tragen neben den angestellten Pflegekräften und Mitarbeitern auch derzeit 40 Ehrenamtliche bei. „Sie übernehmen täglich Aufgaben wie das Vorbereiten des Abendbrots, aber auch schöne Dinge wie Spazierengehen, etwas vorlesen oder mal etwas spielen, ganz nach ihren jeweiligen Fähigkeiten.“ Unter ihnen sind auch Menschen, deren Lebenspartner Bewohner des Hospizes war und die sich – mit etwas zeitlichem Abstand für die Trauer – hier ehrenamtlich einbringen, verrät Dullin. „Ein großer Dank geht an die Ehrenamtlichen für die Zeit, die sie uns schenken, aber auch an alle, die für das Hospiz da sind.“ Für zusätzliche Unterstützung sei das Hospiz weiter offen.

Unterstützung ist auch in finanzieller Hinsicht notwendig, denn den gesetzlichen Vorgaben zufolge muss die Einrichtung fünf Prozent des vereinbarten Tagessatzes aus Spenden refinanzieren – pro Jahr eine Summe von rund 125 000 Euro. „Für schöne Extras wie Veranstaltungen oder Anschaffungen sind zusätzliche Spenden nötig“, erläutert die Geschäftsführerin. Während der Pandemie habe das aufgrund des eingeschränkten Zugangs gar nicht funktioniert: „Wenn Angehörige erleben, wie es den Bewohnern geht und was das Team leistet, sind sie gerne bereit zu spenden.“ Die Hoffnung sei, dass sich die Situation mit den erleichterten Besuchsregelungen wieder ändere. Auch die Akquise von Spenden bei Unternehmen müsse forciert werden. „Glücklicherweise haben wir auch Dauerspender, die eine Zimmerpatenschaft übernommen haben und beispielsweise 50 Euro monatlich zahlen.“ Das Defizit, das durch fehlende Spenden entsteht, bleibt beim Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz als alleinigem Gesellschafter des Hospizes – „und damit letztlich bei den kooperierenden Pflegediensten.“

Eine Rolle bei den Finanzen spielt auch die Auslastung der Einrichtung, und die ist während der Pandemie etwas zurückgegangen, auch wenn es momentan wieder eine Warteliste für Plätze gibt. „Über den Daumen haben wir eine Belegungsquote von 80 Prozent, aber für ein so kleines Haus ist es auch schwierig.“ Seit 2021 besteht eine Vereinbarung mit den Kostenträgern über ein neuntes Bett, wofür das ursprüngliche Angehörigenzimmer umgenutzt wurde. Bereits beim Bau des Hospizes waren die Voraussetzungen geschaffen worden, um mittels eines Anbaus die Bettenzahl bei Bedarf zu erweitern. Dieses Vorhaben ist jedoch, auch aufgrund der gestiegenen Baukosten, zunächst zurückgestellt: „Der Anbau liegt auf Eis“, betont Dullin, „aber er ist nicht vom Tisch.“

Am 4. Juni öffnet das Hospiz „Zugvogel“ (Wiesenweg 6a) seine Türen für alle Interessierten. Das Team steht bereit, um Fragen der Besucher zu beantworten. Zudem gibt es Kuchen und Fingerfood, gestiftet von der BBS Syke, auch Ehrenamtliche und Mitarbeiter tragen mit Snacks zur Veranstaltung bei. „Es ist eine tolle Sache, dass die Veranstaltung so begleitet wird“, freut sich Dullin. Speisen und Getränke werden nicht verkauft, denn: „Wir laden ein. Aber über eine Spende freuen wir uns trotzdem.“ Zum Verkauf stehen dagegen die Gemälde von Kerstin Friedrichs, die zurzeit im Hospiz ausgestellt sind.