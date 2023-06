Neues Führungsduo der Sulinger Landfrauen offen für neue Ideen

Von: Harald Bartels

Das neue Führungsduo des Landfrauenvereins Sulingen: Bärbel Meyer (links) und Bettina Siedenberg. © Bartels

Sulingen – Ein neues Führungsduo steht an der Spitze des Landfrauenvereins Sulingen: Bärbel Meyer aus Staffhorst und Bettina Siedenberg aus Barenburg wurden von den Mitgliedern zu Vorsitzenden gewählt.

Beide kennen die Vorstandsarbeit bei den Sulinger Landfrauen bereits: Meyer, Jahrgang 1966, wirkt im Gremium bereits seit 17 Jahren mit, Siedenberg ist seit acht Jahren dabei. Im Vorstand war schon seit einem Jahr klar, dass die beiden bisherigen Vorsitzenden, Diane Beneke und Rita Ihlo, ihr Amt niederlegen wollten, berichtet Meyer. „Für uns beide war aber klar, dass wir nur als gleichberechtigtes Team weitermachen wollen.“ Mit der stellvertretenden Schriftführerin Heike Kolloge aus Varrel sowie den Beisitzerinnen Catharina Campe aus Staffhorst und Teresa Meyer aus Scharringhausen gibt es drei neue Mitglieder im Vorstand, von denen zwei zudem den „jungen Landfrauen“ angehören. „Das ist eine Bereicherung“, stellt Meyer fest, „sie haben ganz andere Ideen, und wir wollen das Altbewährte fortführen, aber auch ein paar Sachen ausprobieren.“

Dazu gehört etwa, dass für die Weihnachtsfeier ein Projektchor aufgestellt werden soll und dass bei den gerade laufenden Planungen für das Herbst- und Winterprogramm des Vereins bei den Veranstaltungen mehr Rücksicht auf Berufstätige genommen wird: Zwar sollen Frühstücksveranstaltungen oder Angebote am Nachmittag erhalten bleiben, aber auch mehr Abendtermine eingeplant werden. Darüber hinaus wollen sich die Landfrauen vom „Ganz oder gar nicht verabschieden“, eine teilweise Nutzung von Veranstaltungen ermöglichen: „Vielleicht möchte jemand nur den Vortrag hören und nicht beim Essen dabei sein“, erklärt Siedenberg.

„Wir wollen offener werden“, betont sie, „und Veranstaltungen finden, die mehr Leute ansprechen.“ Ein Weg dabei ist eine neue „Broadcast-Gruppe“ der Landfrauen bei Whatsapp, über die Vorschläge und Anregungen gemacht werden können. Die Eingänge sammelt Schriftführerin Alke Spannhake aus Herelse und wertet sie aus. „Unsere geplante Gartenveranstaltung stammt von da“, verrät Siedenberg, „das hat ein Mitglied vorgeschlagen, das der Referentin auf Instagram folgt.“ Gewünscht wurden auch ein Töpferkurs und ein Angebot, um die Zubereitung von Butterkuchen oder Hochzeitssuppe – „nach Omas Rezepten“ – zu lernen. „Manches ist so einfach, dass man gar nicht darauf kommt“, stellt die 48-Jährige fest. Immer gefragt sind jedoch die Nähkurse, und generell sieht sie den Verein bei Workshops „gut bestückt“.

Beibehalten wollen die Landfrauen die grundsätzliche Struktur des Programms mit Fahrten im Frühjahr und Sommer, während Vorträge und Workshops Herbst und Winter vorbehalten sind. Denkbar sei, vermehrt gemeinsame Angebote mit dem Landfrauenverein Borstel zu organisieren. „Wir wollen auch spontaner sein und Veranstaltungen kurzfristiger anbieten können“, ergänzt Meyer. Eine Übersicht über alle Angebote bietet die Vereinsinternetseite (www.landfrauen-sulingen.de).

Nachwuchssorgen hat der Landfrauenverein nicht: Mehr als 600 Mitglieder gibt es derzeit, und weitere kommen beständig hinzu – nicht zuletzt dank der Veranstaltungen, die auch Nichtmitgliedern offenstehen. „Es gibt viele Haushalte, wo die Mutter Mitglied bei uns ist, aber gemeinsam mit der Tochter ein Angebot besucht“, weiß Siedenberg. „Für mich war das wie eine große Kontaktbörse“, berichtet sie von ihren eigenen Erfahrungen. Die gebürtige Bremerin war schon in ihrer Heimatstadt Mitglied der Landfrauen und erlebte so nach ihrem Umzug ins Sulinger Land ein „entspanntes Kennenlernen“. Dabei sind Kenntnisse der Landwirtschaft keine Voraussetzung, denn: „Die meisten Mitglieder sind keine Landwirtinnen mehr, sondern haben einen Bezug zum ländlichen Raum – Landfrauen sind nicht mehr die mit der Kittelschürze.“ Und Meyer fügt an: „Landfrauen sind unkompliziert, deswegen fühlen sich viele so wohl bei uns!“