Neues Angebot der Rheuma-Liga im Borsteler „Aquaris“ kaum gefragt

Von: Harald Bartels

Auf mehr Teilnehmer im Hallenbad „Aquaris“ in Borstel hoffen (von links) Lisa Wollenweber, Cornelia Köhn, Simone Mahlstädt (Leitung AG Sulingen) und Urte Reinecke-Grulke (es fehlt auf dem Bild Sabine Waldera). © Rheuma-Liga

Sulingen / Borstel – Die Arbeitsgemeinschaft Sulingen der Rheuma-Liga Niedersachsen hat für ihr Funktionstraining im Wasser eine neue Heimat gefunden: Seit Wiedereröffnung des Hallenbades „Aquaris“ in Borstel ist die AG mit mehreren Gruppen hier vertreten. Allerdings: Das Angebot nehmen weniger Menschen in Anspruch als erhofft.

Seit 35 Jahren bestehe die Rheuma-Liga in Sulingen, sagt AG-Leiterin Simone Mahlstädt. In dieser Zeit sei das Funktionstraining, auch Wassergymnastik genannt, im Bad der Klinik Sulingen untergebracht gewesen – allerdings nur bis zum März 2020, als wegen der Corona-Auflagen der Übungsbetrieb eingestellt werden musste. Auch nach Lockerung der Auflagen konnte die Rheuma-Liga nicht zurückkehren, eine konkrete Begründung habe sie jedoch nicht erhalten, berichtet Simone Mahlstädt. „Dabei haben wir da gut Geld gelassen“, sagt sie: Rund 30 000 Euro habe die Rheuma-Liga für die Nutzung gezahlt, denn „wir hatten da täglich Gruppen.“

„Wir haben immer noch Corona, das Thema ist noch nicht durch“, sagt dazu auf Nachfrage der Redaktion Uwe Lorenz, Geschäftsführer der Kliniken Landkreis Diepholz. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter sei man immer noch sehr restriktiv. Davon sei leider auch die Rheuma-Liga betroffen. „Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir da so vorsichtig sind, aber wenn sich die Situation ändert, kommen wir gerne wieder mit der Rheuma-Liga ins Gespräch.“

Zufällig habe sich in diesem Jahr der Kontakt nach Borstel ergeben, wo nach der umfassenden Sanierung des „Aquaris“ noch Nutzungszeiten verfügbar waren. „Es ist zwar, anders als im Krankenhaus, nicht ganzjährig geöffnet, sondern nur bis März“, stellt Simone Mahlstädt fest, „aber wir sind froh, dass wir einen Fuß in der Tür haben.“

Seit dem 2. Dezember ist hier zudem auch Rehabilitationssport im Wasser möglich – das einzige derartige Angebot im Landkreis Diepholz, wie die AG-Leiterin betont. Geleitet werden die Gruppen von Cornelia Köhn, Urte Reinecke-Grulke, Sabine Waldera und Lisa Wollenweber. Alle vier verfügen über die Zusatzqualifikation Rehabilitationssport und Funktionstraining.

Was allerdings fehlt, sind die Teilnehmer: 15 Personen müssten es sein, damit sich eine Gruppe trägt, erklärt Simone Mahlstädt, aber in Borstel habe man eine Gruppe mit neun Teilnehmern, und bei den übrigen seien im Schnitt fünf bis sieben Menschen dabei. Zum Vergleich: Vor Corona habe man rund 300 Teilnehmer pro Woche verzeichnet, verteilt auf etwa 30 Gruppen.

„Die Menschen waren so verzweifelt, dass sie an keiner Wassergymnastik teilnehmen konnten, und nun können sie und nehmen es nicht an“, stellt die AG-Leiterin fest. Vor dem Neustart in Borstel habe sie alle bisherigen Teilnehmer ebenso angeschrieben wie die Menschen, die bisher keinen Platz gefunden hatten und auf der Warteliste standen. Manchen sei der Weg nach Borstel zu weit gewesen – Zitat: „Wir sind doch ein Sulinger Verein“ –, und andere hätten abgelehnt, weil sie in der dunklen Jahreszeit nicht mehr abends mit dem Auto fahren wollten. Viele schreckten jedoch auch die Wassertemperaturen ab: Die 28 Grad Celsius an den Warmbadetagen gingen noch, aber die 26 Grad an den übrigen Tagen seien zu kühl: „Das kann man Rheumakranken eigentlich nicht zumuten, auch wenn einem von Bewegung warm wird.“ Vier Gruppen habe man zudem im Hallenbad Sulingen, wo im Wärmebecken immerhin 30 Grad Celsius herrschten. Im Krankenhaus seien es immer 31 oder 32 Grad gewesen.

Ungeachtet dessen geht der Übungsbetrieb in Borstel vorerst weiter, donnerstags von 16 bis 19.30 Uhr und freitags von 12.30 bis 13.15 Uhr. Das Angebot am Dienstag habe man mangels Teilnehmern vorerst eingestellt, aber „das lässt sich ja wiederbeleben.“ Für den Rehabilitationssport sei zwingend eine Verordnung erforderlich, das Funktionstraining stehe Menschen mit Verordnung sowie Selbstzahlern offen, sofern sie Mitglied der Rheuma-Liga sind. Simone Mahlstädt informiert Interessierte gern näher (Tel. 0 42 72 / 9 64 03 63).