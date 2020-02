Neuer Glanz für Sulingens City ab Juli

Sulingen – Die Planung steht, die Fördermittel sind zugesagt, aber die Umsetzung lässt noch auf sich warten: Das Lichtkonzept für die Sulinger Innenstadt unter dem Titel „Light the City“ wird voraussichtlich erst ab dem Sommer realisiert.

Für das vom Stadtrat beschlossene Konzept, das die Firma OCL Lichtplanung aus Diepholz erarbeitete, wurde kürzlich die Förderung aus dem Landesprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ bewilligt: Demnach erhält die Stadt für die Optimierung der Beleuchtung an der Langen Straße, für die 316 000 Euro an Kosten veranschlagt sind, einen Zuschuss in Höhe von 189 000 Euro. Den nächsten Schritt zur Umsetzung hat nun allerdings der Landkreis Diepholz zu gehen: Der Haushalt 2020 der Stadt, in dem die Mittel für diese Maßnahme festgeschrieben sind, müsse noch von der Kreisverwaltung genehmigt und veröffentlicht werden, erst dann könne die Ausschreibung erfolgen, sagt Wiebke Blohm, Teamleiterin Bauplanung und Bauordnung der Sulinger Stadtverwaltung.

Die Planungen sehen vor, dass die derzeit 76 Beleuchtungspunkte – umgangssprachlich Laternen genannt – auf drei unterschiedlichen Mastformen zwischen der Kirchenkreuzung und dem Kreisverkehr so optimiert werden, dass künftig nur noch 53 Beleuchtungspunkte erforderlich sind. Derzeit seien die Straßenlampen noch so ungleichmäßig verteilt, dass es Bereiche gebe, die zu dunkel sind und andere, in denen die Laternen dichter als nötig stehen.

Die Arbeiten sind laut Wiebke Blohm geplant für den Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 – „wenn wir vorher fertig werden, umso besser.“ Sie werden in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt, wobei auf die Veranstaltungen auf der Langen Straße, insbesondere Altstadtfest, Frühlings- und Herbstfest, Rücksicht genommen werden soll.

Sobald die Ausschreibung beginnt, soll es auf der Internetseite der Stadt auch einen Link zur Projektbeschreibung geben: „Die Einbindung der Öffentlichkeit ist Bestandteil des Förderprogramms“, so Blohm.

Mit Beginn der Lichtkonzept-Umsetzung werde auch Bewegung in weitere Projekte kommen: „Das Konzept ,Stadtmobiliar‘ kann voraussichtlich im März noch im Arbeitskreis ,Tapetenwechsel‘ besprochen werden, denn es fußt auf der Anordnung der Lichtpunkte.“ Anschließend werde es in die politischen Gremien gehen.

Obwohl Teil des Lichtkonzepts, ist die Beleuchtung der Skulptur „Mensch“, die ihren Platz inmitten des Kreisels gefunden hat, von den Laternen an der Langen Straße unabhängig. Hier warte man laut Blohm auf die Beschaffung der einzelnen Beleuchtungselemente. Am Fuß der Skulptur sollen Bodenstrahler eingelassen werden, die Autofahrer nicht blenden und die Skulptur selbst soll von einem LED-Band eingefasst werden, das eigens angefertigt wird.