Neuer Chef bündelt Kompetenzen

Sulingen - Von Anke Seidel. „Ich bin ein Kammerkind“, schmunzelt Sebastian Bönsch – und meint damit seinen knapp zehnjährigen beruflichen Einsatz bei der Landwirtschaftskammer. Genau den kann der 32-Jährige jetzt in neuer Funktion fortsetzen – als Leiter der Landwirtschaftskammer-Außenstelle in Sulingen.

Es ist eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn Bönsch stammt aus Sulingen. Mit seiner Frau wohnt er nur 70 Meter vom landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern entfernt – und ist in der Lokalpolitik fest verankert.

Der 32-Jährige wirkt als Ortsbürgermeister in Rathlosen für die unabhängige Wählergemeinschaft sowie als CDU-Ratsherr im Sulinger Stadtrat. Im Bauausschuss hat Bönsch den Vorsitz – nicht ohne Grund.

„Ich war Sachgebietsleiter landwirtschaftliches Bauen in der Landwirtschaftskammer-Zentrale in Oldenburg und zuständig für ganz Niedersachsen“, berichtet der neue Außenstellen-Leiter über seinen bisherigen Aufgabenbereich. Deshalb kennt er die Herausforderungen für bauwillige Landwirte und auch die Konflikte, die immer wieder zu lösen sind. Emissionen und Stallklima, Energieeffizienz und Abluftreinigung – in diesen Bereichen ist Bönsch Fachmann. Eine Universallösung für ganz Niedersachsen gibt es dabei nicht: „Die Landwirtschaft ist regional doch sehr unterschiedlich“, weiß er 32-Jährige, der auch die bundesweiten Unterschiede und regionalspezifischen Gegebenheiten gut kennt – aus seiner Mitwirkung in bundesweiten Arbeitskreisen.

Darüber hinaus ist Bönsch Coach im „Dialog Tierhaltung“ an der Andreas-Hermes-Akademie im Bildungswerk der deutschen Landwirtschaft in Bonn. Seine Aufgabe dort: Landwirten das Handwerkzeug zu vermitteln, um sowohl mit den Verbrauchern als auch mit Bankmitarbeitern oder Vertretern anderer Institutionen erfolgreich zu kommunizieren.

Für Kreislandwirt Wilken Hartje ist der 32-Jährige der perfekte Außenstellenleiter: „Er bündelt Kompetenzen, besitzt Kommunikationsfähigkeit und Bodenständigkeit zeichnet ihn aus.“