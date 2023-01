Neuer Anlauf für das Sulinger Baugebiet „Windmühlenweg“

Von: Harald Bartels

Auch künftig bleibt der Blick auf die Windmühle vom östlichen Teil der Nienburger Straße aus unverbaut. © Bartels

Sulingen – Still geworden war es um das geplante Baugebiet „Windmühlenweg“ rund um die Windmühle in Sulingen-Labbus. Nun geht es weiter: Am kommenden Montag, 16. Januar, befasst sich der Ausschuss für Bau und Planung des Sulinger Stadtrates in öffentlicher Sitzung mit dem Vorhaben.

Ein wesentlicher Grund für die Verzögerung war die bisher ungeklärte Verfügbarkeit von Flächen in diesem Gebiet. Vor allem ging es dabei um ein Areal, das den südlichen Teil des Baugebietes zwischen der Windmühle und der Nienburger Straße bilden sollte. Dessen Eigentümer hatte, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist, zunächst Verkaufsbereitschaft signalisiert, doch nach „langwierigen und schwierigen Gesprächen“ sowohl mit der Stadtverwaltung als auch mit der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) konnte keine Einigung erzielt werden. Stattdessen habe der Eigentümer erklärt, dass seine gesamte Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung bei der Hofstelle verbleiben solle.

Somit sind nun die im Mai 2020 gefassten Aufstellungsbeschlüsse für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan wieder aufzuheben. Zugleich sind neue Bauleitplanungen mit einem angepassten Geltungsbereich in Gang zu bringen. Entsprechend befasst sich am Montag der Fachausschuss mit der Neufassung eines Aufstellungsbeschlusses sowie mit der Einleitung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. In der Folge beschäftigen sich der Ortsrat Lindern (am Montag, 23. Januar) und der Verwaltungsausschuss ebenfalls mit dem Thema, der endgültige Beschluss soll in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 2. Februar, erfolgen.

Im neuen Bebauungsplan werden ein Teilbereich östlich des Windmühlenwegs sowie der größte Teil des westlich davon gelegenen Areals als dörfliche Wohngebiete (MDW) festgesetzt. Diese Einstufung erlaubt neben Wohngebäuden auch, mit Einschränkungen, gewerbliche Nutzungen. Eine Teilfläche im Südwesten des Bereichs soll ein eingeschränktes Gewerbegebiet werden, um einem ansässigen Betrieb eine Erweiterung zu ermöglichen. Die Fläche um die Mühle und zwei Grundstücke an der Nienburger Straße sollen als Dorfgebiet (MD) eingestuft werden, während das übrige Gebiet östlich des Windmühlenwegs ein allgemeines Wohngebiet werden soll.

Ebenfalls berührt von den Veränderungen ist auch die Frage, auf welchem Weg das neue Baugebiet erschlossen werden soll. Im Mai 2021 hatte die Stadtverwaltung zwei mögliche Varianten dafür vorgelegt: Variante A sah vor, die Anbindung über eine Verlängerung der Magdeburger Straße zu schaffen, Variante B hätte den Zugang über den dafür noch zu ertüchtigenden Windmühlenweg ermöglicht. Damals war allerdings, ermuntert durch die zu diesem Zeitpunkt signalisierte Verkaufsbereitschaft eines Anliegers, eine Erschließung von der Nienburger Straße aus in die Planungen aufgenommen worden. Der Ortsrat Lindern hatte sich zuvor für Variante A ausgesprochen, weil die Ertüchtigung des Windmühlenwegs mit einer Kostenbeteiligung der Anlieger verbunden gewesen wäre.

Die Entscheidung der Eigentümer, ihre Flächen endgültig nicht als Teil des geplanten Wohnbaugebietes „Windmühlenweg“ zur Verfügung zu stellen, macht einen weiteren Tagesordnungspunkt für den Ausschuss für Bau und Planung erforderlich: Bisher ist der westliche Teil des Flurstücks im geltenden Flächennutzungsplan ausgewiesen als gemischte Baufläche, ursprünglich in Hinblick auf eine mögliche Nutzung als Gewerbegebiet. Da aber die Eigentümer gegenüber der Sulinger Stadtverwaltung und der STEG deutlich gemacht haben, dass ihre Flächen weiterhin nur landwirtschaftlich genutzt werden sollen, kann nun der Flächennutzungsplan entsprechend geändert werden. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Bereich ausdrücklich als Fläche für Landwirtschaft festzusetzen, womit er wieder dem Außenbereich zugeordnet würde. Bereits im April 2021 hatte der Sulinger Stadtrat auf Antrag der SPD beschlossen, dass landwirtschaftliche Flächen erst dann als Baugebiete berücksichtigt werden sollen, wenn ihre Verfügbarkeit durch die Stadt oder die STEG gesichert ist. Damit soll einerseits verhindert werden, dass durch nicht verfügbare Flächen die Entwicklung weiterer Baugebiete behindert wird, andererseits sollen auch mögliche Spekulationen mit Grundstücken nach Möglichkeit unterbunden werden.

Der Ausschuss für Bau und Planung tagt am kommenden Montag, 16. Januar, ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung im Sitzungszimmer des Rathauses.