Neue Stelle für die Fachberatung der Kita-Mitarbeiter

Sulingen – Ist die Einrichtung einer Stelle für „Pädagogische Fachberatung“ sinnvoll oder nicht? Unter dem Vorsitz von Reinhard Meyer (SPD) entschied der Rat der Stadt Sulingen am Donnerstag mehrheitlich positiv (Enthaltung: Oliver Böhm und Gesa Roggenbuck, beide CDU, Gegenstimme: Walter Legler (Bürger erreichen) und Dörte Knake (FDP).

Die Fachberatung sei „Informationsstelle, Impulsgeberin, Motor und Mitentwicklerin“ der kommunalen Kindertagesstätten, sagte Bürgermeister Dirk Rauschkolb. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem Konzeptionsentwicklung, Qualitätssicherung, Betrieb und Organisation sowie die Begleitung von Teamentwicklungsprozessen, die Beratung der Mitarbeiter in pädagogischen Fragen und Öffentlichkeitsarbeit. Ratsherr Walter Legler („Bürger erreichen“) hatte sich vehement gegen die Einrichtung der Stelle ausgesprochen: „Ich bezweifele, dass die fachliche Beratung in dieser Form durchgeführt werden kann. Niemand wird diesem Anforderungsprofil in Teilzeit und bei der Bezahlung auch nur annähernd gerecht werden können.“ Er empfahl alternativ Fortbildungen für die pädagogischen Mitarbeiter der Kindertagesstätten. „Wir sind eine der wenigen Kommunen, die keine pädagogische Fachberatung haben“, konterte Volker Wall (SPD). Die Einrichtung der Stelle sei „total zielführend“ und ein deutliches Zeichen der Wertschätzung der Mitarbeiter, zumal man damit dem Wunsch der Einrichtungsleitungen nachkomme. Der Rat beschloss, im Stellenplan 2020 eine Teilzeitstelle mit 20 Stunden nach Entgeltgruppe S 12 (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst/Sozial- und Erziehungsdienst) einzurichten.

Den Antrag der SPD-Fraktion, den Elternbeitrag für die Mittagsverpflegung in Kitas und Grundschulen auf 2,50 Euro festzusetzen, lehnte der Rat bei einer Enthaltung (Gunter Koop, SPD) ab. Nach dem Inkrafttreten des „Starke-Familien-Gesetzes“ zum 1. Juli war dieser Antrag hinfällig: Nach den neuen Bestimmungen können Kinder aus einkommensschwachen Familien in allen Einrichtungen kostenfrei am Mittagessen teilnehmen. „Die kleine Ortspolitik hatte ähnliche Gedanken wie die große Politik in Berlin. Aber wir nutzen jede Gelegenheit, Eltern die Chancen des Teilhabegesetzes aufzuzeigen. Deshalb haben wir den Antrag nicht im Vorfeld zurückgezogen“, erklärte Volker Wall (SPD).

Möglichkeiten habe es schon vor dem 1. Juli gegeben, spottete Tammo Schulze (FWS): „Da wusste die kleine Politik wohl nichts von der großen.“ mks