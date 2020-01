Neue Spielgeräte im Frühjahr

Künftig nur noch 23 öffentliche Spielplätze in Sulingen und den Ortschaften

+ Ein Kreisel für kleinere Kinder wird im Frühjahr auf dem Spielplatz Berliner Straße aufgestellt. Foto: Bartels

Sulingen – Bauarbeiten stehen in den kommenden Wochen an für den Spielplatz am Sulinger Stadtsee: Statt wie bisher südlich der Brücke an der Einmündung des Fußwegs zur Kornstraße soll die Anlage künftig am gegenüberliegenden Ufer westlich des Modellbaustegs zu finden sein, und auch ein Fußweg von der Bachholzer Riede zum neuen Spielplatz ist im Gespräch. Dies geht zurück auf einen Vorschlag des Ende 2018 eingerichteten Arbeitskreises Spielplätze, dem neben Vertretern der Ratsfraktionen Birgit Dullin von der Stadt Sulingen, Frieda Meyer vom Kindergarten „Zauberland“, Axel Diekmann vom Jugendzentrum „JoZZ“ und Reiner Mohrmann vom Bauhof angehören. Der Gründung ging der Ratsbeschluss voraus, über vier Jahre jeweils 60 000 Euro in die Optimierung der Spielplätze zu investieren.