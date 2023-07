Neue Saison der Terrassenkonzerte am Sulinger „Jozz“ beginnt

+ © Privat Das „Chrisses Acoustic Duo“ gastiert erneut im „Jozz“. © Privat

Sulingen – Das Sulinger Jugendzentrum „Jozz“ setzt die erfolgreiche Reihe der Terrassenkonzerte fort: Auftakt ist am Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr. Für das erste Konzert verspricht Volkhardt „Raspe“ Schumacher aus dem Kreis der Organisatoren „ein Trio und zwei fantastische Duos“.

Beim Trio handelt es sich um die Sängerin Amina und ihr gleichnamiges Musikprojekt aus Hannover. In unterschiedlichen Besetzungen verbindet sie mit Hip-Hop, Soul und lateinamerikanische Rhythmen Einflüsse aus aller Welt; in Sulingen wird sie auf Gitarre und Schlagzeug begleitet. In ihren Texten singt Amina auf Deutsch und Spanisch über soziale Ungerechtigkeit, Schmerz, Verlust, aber auch über Mut, Selbstbestimmung und die Freude am Leben – „¡Que viva la música!“ (zu deutsch: Es lebe die Musik), verspricht „Raspe“.

Bereits vor zwei Jahren gastierte das „Chrisses Acoustic Duo“ im Rahmen der „Ruhigen Nummern“ im „Jozz“. „Da herrschten noch strenge Hygieneregeln“, erinnert sich Schumacher, „diesmal darf alles lockerer abgehen.“ Das Duo besteht aus Christina Broo und Chris Jansen. Beide fanden vor elf Jahren zusammen durch ihre Vorliebe für akustische Musik. Ihr abwechslungsreiches Bühnenprogramm umfasst ausgewählte Coversongs ebenso wie eigene Kompositionen – von Pop über Rock und Soul bis Jazz. Über sich selbst sagen sie: „ ,Chrisses‘ ist das Beste, was uns musikalisch passieren konnte. Wir machen jetzt genau das, was wir schon immer tun wollten!“

+ Das Musikprojekt „Amina“ wirkt mit beim Terrassenkonzert. © Privat

Das Duo „Rike & Maik“ aus Oldenburg feiert in Sulingen seine Bühnenpremiere mit einer Auswahl an Coversongs. Beide sind jedoch Musiker mit Erfahrung: Maik war Gitarrist einer Metalband, und das heimische Publikum kennt Rike von ihren Auftritten unter anderem mit der Schulband des Gymnasiums Sulingen und bei Veranstaltungen der Stadt Sulingen sowie der Diakonie. Außerdem trat sie als Solistin bereits bei den „Ruhigen Nummern“ auf.

Wie im Vorjahr wird kein Eintritt erhoben. Spenden zugunsten der Akteure sind jedoch „gern gesehen“, sagt „Raspe“. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins „Jozz“ verlegt.