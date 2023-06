Neue Mensa der Sulinger Lindenschule ist in Betrieb

+ © Bartels In einem modernisierten Klassenraum: Bürgermeister Patrick Bade, Landrat Cord Bockhop, Fachdienstleiter Mischa Flaspöhler, Konrektor Ralf Gutendorf, Kreisrätin Britta Korfage, Projektleiter Uwe Meyer, Schulleiter Hans Albrecht (von links). © Bartels

Sulingen – Der nächste Bauabschnitt ist vollendet: Am Dienstag verschaffte sich Landrat Cord Bockhop, zusammen mit Kreisrätin Britta Korfage und Sulingens Bürgermeister Patrick Bade, einen Eindruck vom Fortschreiten der Arbeiten an der Lindenschule in Sulingen.

Inzwischen ist die in einem neuen Anbau untergebrachte Mensa fertiggestellt mit Platz für 100 Kinder. Sie kommt bei den Kindern sehr gut an, wie Schulleiter Hans Albrecht berichtete. Das gemeinsame Essen ist für sie ein „Schulerlebnis“, das zudem Lernerfahrungen im Sozialverhalten vermittelt, wie er betonte.

An die Mensa schließt sich ein Trakt an, der zusätzliche Behandlungsräume für Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie beherbergt sowie einen „Wahrnehmungsraum“ und einen „Snoezelraum“ mit einem klangunterstützten Wasserbett: „Das hilft unseren Schülern beim ,Runterkommen‘ “, erläuterte der Schulleiter.

+ Beim „Runterkommen“ helfen soll der neue Snoezelraum der Lindenschule. © Bartels

Darüber hinaus wurden weitere Klassenräume modernisiert, wovon sich jeweils zwei einen Differenzierungsraum teilen. Ergänzt wurden sie um einen Lagerraum für Rollstühle und Laufhilfen sowie um Sanitärräume mit Dusche und Wickelliege. Diese Ausstattung ist, ebenso wie die an anderen Schulen nicht mehr üblichen Waschbecken in den Klassenräumen, eine Reaktion auf die besonderen Bedürfnisse der Schülerschaft, sagte Albers, denn die Lindenschule als Förderschule mit Schwerpunkt „geistige Entwicklung und Sprache“ muss auch pflegerische Aufgaben bei der Betreuung der Kinder erfüllen.

Gestaltet sind die neuen Räume in hellen Grüntönen: „Das ist sehr angenehm“, lobte der Schulleiter. Erarbeitet wurde die Farbgebung von Konrektor Ralf Gutendorf und Uwe Meyer, Projektleiter für den Ausbau vonseiten des Landkreises als Schulträger. Genutzt werden sollen die Räume nach den Sommerferien – und dann sind hoffentlich auch die Türen montiert, auf die man laut Meyer bereits seit zehn Wochen wartet.

+ Blick auf den Anbau für die neue Mensa sowie den modernisierten Altbautrakt. © Bartels

„Wir haben das im Zeit- und Budgetplan umgesetzt in einer Ausstattung, die nicht überall üblich ist, aber die wir für angemessen halten“, stellte Cord Bockhop fest. „Es ist noch nicht so lange her, dass wir im Rohbau ,den Startschuss‘ gegeben haben.“ Einen Dank richtete er an Handwerker, Verwaltung, Schulleitung, Kollegium und Eltern, denn „in einer Baustelle zu lernen belastet alle.“ Besonders hob er die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Sulingen hervor: „Wir haben hier einen Ansprechpartner, der Verständnis hat, wenn wir mal Überraschungen erleben. Das ist auch für Rat und Verwaltung nicht immer einfach, aber gemeinsam bewegen wir einiges am Schulstandort, weil beide Seiten an einem Strang ziehen.“

Den Dank gab Bade zurück, und Albers betonte die „sehr, sehr gute Zusammenarbeit“ mit dem Landkreis, insbesondere mit Projektleiter Meyer.

„Der Bau hier ist aber noch nicht zu Ende“, kündigte Korfage an. Im Jahr 2019 ist der Ausbau der Schule über acht Jahre projektiert worden, wie Mischa Flaspöhler, Leiter des Fachdienstes 65 (Liegenschaften) des Landkreises, ergänzte. In diesem Bauabschnitt wurden 1 100 Quadratmeter Fläche um- und 250 Quadratmeter angebaut zum Preis von 1,5 Millionen Euro – „weniger als kalkuliert“, wie er betonte. Insgesamt sind für das Vorhaben 4,9 Millionen Euro angesetzt. Fortgesetzt werden die Arbeiten voraussichtlich im Frühjahr mit der Erweiterung des Neubautraktes um zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, bevor ab Sommer der Verwaltungsbereich erweitert wird.

Die Erweiterung ist weiter notwendig, denn laut Albers steigen die Schülerzahlen schneller als erwartet. Die ursprünglich geplante Einzügigkeit der Lindenschule von Jahrgangsstufe 1 bis 12 ist schon jetzt nicht mehr einzuhalten. Für den Anstieg gebe es verschiedene Faktoren, sagte Korfage. „Um den Schülerinnen und Schülern langfristig ausreichend und bedarfsgerechte Klassenräume bieten zu können, ist absehbar, dass es nicht bei dem Ausbau der Lindenschule bleiben wird“, kündigte sie an. Schon jetzt unterhält die Schule fünf, nach dem Sommer sechs Kooperationsklassen an Schulen im Norden des Landkreises. Die Umwandlung von Tagesbildungsstätten oder die Einrichtung einer weiteren Förderschule im Kreis könnten Optionen sein.