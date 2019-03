Neue Lebensretter aus Sulingen

Sulingen - Von Sylvia Wendt. Das Kaugummi muss raus: Um sich als möglicher Lebensretter registrieren zu lassen, müssen Wattestäbchen mit Speichel durchtränkt werden. Wenige Minuten nur dauert das Prozedere, dann noch persönliche Daten notieren, Unterschrift – fertig ist der neue Lebensretter.

Und davon gibt es seit Dienstag Vormittag eine ganze Reihe mehr. Dank Desiree Fuchs, Christian Grabowski, Sarina Kynast und Victoria Steinmetz, die im Rahmen ihrer Projektarbeit eine Typisierungsaktion zusammen mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) organisiert haben, die Idee hatte Sarina Kynast.

Das Projekt, das die vier Schüler der Fachoberschule Wirtschaft (FOW) am Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup am Standort Sulingen durchführen, nimmt schnell Fahrt auf. Kontakte zur DKMS knüpfen, Vorbesprechung mit der Schulleitung – dann beginnt die Vorbereitung der Typisierung. Die logistische Aufgabe müssen die vier Schüler der FOW12 nicht allein bewältigen – die DKMS liefert jede Menge Infos, darunter auch Listen für die Vorbereitung genau solcher Typisierungsaktionen in einer Schule. Das hilft dem Quartett besonders gut, als der Termin kurzfristig vorverlegt werden muss von Mai auf Dienstag, 26. März.

Lehrerin Nicole Kracke steht den Schülern zur Seite, Hausmeister Christian Sluiter unterstützt das Team des Bauhofes, das 150 Stühle in der Aula des BBZ-Neubaus aufstellt. Zu Gast ist an diesem Vormittag Judith Beckmann aus dem DKMS-Team Osnabrück. Sie ist Teilnehmerin des Volontärprogrammes der Organisation und ehrenamtlich aktiv. Sie bietet den BBZ-Schülerinnen und Schülern in einem Vortrag einen Einblick in die Arbeit der DKMS.

Und Tobias Plümer, Keeper im Team des FC Sulingen, erzählt, wie eine solche Spende abläuft: Der 33-Jährige ist nur sechs Monate nach seiner Typisierung als möglicher Spender angeschrieben worden – und hat Ende 2017 seine Knochenmarkspende abgegeben. Tobias Plümer stand den Schülerinnen und Schülern für weitere Fragen rund um die Spende gerne zur Verfügung. Aber tatsächlich waren medizinische Details am Dienstag – noch – nicht gefragt.

Die Mitschüler des Projektteams verstärkten ihre Klassenkameraden und so war ein Klassenraum perfekt umfunktioniert für die Typisierung. Aufgrund der Vorverlegung hat das Projektteam nicht alle Punkte abhaken können: Eine Tombola werde folgen, um Gelder für die DKMS zu sammeln. Ein anderes Projektteam bereite ein Sportevent vor, dessen Gewinne ebenfalls als Spende für die Datei gedacht seien, erklärt Christian Grabowski.

Begleitet wurde die Aktion durch Ann-Kathrin Köppe und Sebastian Schmidt von der DRK-Bereitschaft Sulingen. Rettungssanitäter Schmidt ließ sich ebenfalls typisieren, Kollegin Köppe hat das bereits getan. Warum Schülerin Franka Meyer, 18 Jahre aus Dörrieloh, mitmacht? „Es ist eine gute Tat.“

