Neue Heimat für „Magro“ in Sulingen

Von: Harald Bartels

Vor dem langjährigen „Magro“-Standort: Geschäftsführer Axel Maiwald. © Bartels

Sulingen – Der Endspurt läuft: Der Räumungsverkauf für die „Magro“-Filiale an der Oberen Straße in Sulingen ist in vollem Gange, bevor das Geschäft umzieht in die bisher alleine von „M-Line“ genutzten Räume im E-Center an der Schützenstraße. Mit der Kaufhauskette „Woolworth“ ist bereits eine Nachnutzerin gefunden.

„Wir sind weiter überzeugt vom Standort Sulingen und machen diesen Schritt bewusst“, betont Axel Maiwald, Geschäftsführer der „Magro Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. KG“ mit Sitz in Uchte. Seit mehr als 40 Jahren sei das Unternehmen hier ansässig, Sulingen sei einer der ersten Standorte gewesen. Ursprünglich seien beide Marken getrennt gewesen: Mit „Magro“ sei ein Non-Food-Konzept verfolgt worden, während „M-Line“ Textilen und Schuhe abgebildet habe. Beides solle künftig in Sulingen unter einem Dach zu finden sein, wie man es an anderen Standorten bereits umgesetzt habe. Nachdem zuletzt Stolzenau 2020 und Uchte 2021 entsprechend umgestaltet worden seien, sei die Sulinger unter den 13 Filialen seither immer ein Sonderfall gewesen, aber „wir wollten einen einheitlichen, modernen Auftritt – die Kunden erwarten das, und an den anderen Standorten wird das schon gut angenommen.“

Im Zuge der Umstellung werden die Sortimente angeglichen: Den Großteil bilden dann die Bereiche Bekleidung, Schuhe sowie Wäsche für Damen und Herren, dazu Spielwaren, Schreibwaren, Geschenkartikel, Kleinelektro, Bücher, Wolle und Lederwaren, kündigt Maiwald an. „Wir haben das Glück, dass wir, wie an den anderen Standorten auch, keine Mitarbeiter verlieren, sodass die gewohnten Ansprechpartner erhalten bleiben.“

Bereits am 30. Januar begann der Räumungsverkauf mit 30 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment, und ab Montag, 6. Februar, locken 50 Prozent Nachlass. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Maiwald. Am Samstag, 11. Februar, schließt die Filiale an der Oberen Straße – parallel ist bereits der Umbau bei „M-Line“ im Gang. Voraussichtlich ab Anfang März präsentieren sich dann „Magro“ und „M-Line“ vollständig gemeinsam.

Eine Nachnutzung für den bisherigen Markt ist bereits gefunden: Die Warenhauskette Woolworth wird hier eine Filiale eröffnen. An anderen Standorten habe man bereits Kontakt, so sei man ins Gespräch gekommen, berichtet Maiwald. „Wir sehen das nicht als Konkurrenz für uns, sondern es ist eine Bereicherung für die Einkaufslandschaft in Sulingen.“

Die Eröffnung des Kaufhauses in Sulingen sei für den 13. April geplant, bestätigt eine Woolworth-Sprecherin auf Anfrage der Redaktion. „Wir präsentieren auf rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche unsere Sortimentsvielfalt. Diese besteht unter anderem aus Bekleidung für die ganze Familie, Haushalts- und Dekorationsartikeln, Elektrogeräten, Schuh- und Lederwaren, Heimtextilien, Schreib- und Spielwaren, Drogerie- und Kosmetikartikeln, Kurzwaren sowie einem kleinen Angebot an Snacks und Erfrischungsgetränken.“