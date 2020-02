Neue Heimat für den Brunnenkopf

Wasserversorgung Sulinger Land erneuert Trinkwasseranlage in Hassel

+ Per Autokran wurde am Dienstag das Brunnenkopfbauwerk in Hassel aufgesetzt. Fotos: Günter Frenkler

Sulingen – Seit November arbeitet die Wasserversorgung Sulinger Land an der Erneuerung des Trinkwasserbrunnens 7 in Hassel, und nun hat die Maßnahme einen wichtigen Schritt genommen: Am Dienstag wurde per Autokran das sogenannte Brunnenkopfbauwerk aufgesetzt.