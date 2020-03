Neue Gewinnnummer für „Clio“: 96584

Letzte Chance auf Hauptpreis der Weihnachtslotterie der Initiative Sulingen

+ Vier Wochen hat der Gewinner des Renault Clio Zeit, sich zu melden. Foto: Behling

Sulingen – Eigentlich sollte der Hauptpreis der Weihnachtslotterie der Initiative Sulingen, ein Renault Clio im Wert von rund 15 000 Euro, längst den Besitzer gewechselt haben. „Da sich noch immer niemand als Gewinner gemeldet hat, haben wir nun – ein letztes Mal – eine neue Gewinnnummer ermittelt“, teilt Thomas Wolter für die „Initiative“ mit. „Der Inhaber des Loses mit der Nummer 96584 darf sich über das neue Auto freuen.“ Und sollte sich umgehend mit der Agentur Wolter (Tel. 0 42 71 / 95 56 69) in Verbindung setzen: „Falls sich innerhalb der nächsten vier Wochen erneut kein Gewinner meldet, wird das Fahrzeug beziehungsweise dessen Gegenwert einem wohltätigen Zweck zugeführt, also gespendet – so, wie es das Lotteriegesetz in diesem Fall vorsieht.“ Alle weiteren Preise seien bereits von ihren Gewinnern abgeholt worden.