Neue Chefin des Finanzressorts

Sulingen – Zu klären, wer für was zuständig ist, damit hat Stefanie Backhaus ihre erste Arbeitswoche verbracht. „Hallo, ich bin die Neue“: Aufgrund der aktuellen Kontaktvorgaben war eine Mitarbeiterversammlung nicht möglich und ist die neue Kämmerin der Stadt Sulingen von Büro zu Büro unterwegs, um sich vorzustellen und zu ergründen, welche Aufgaben am Ende ihre sind. Für die Leiterin des Fachbereichs Finanzen ist das aber auch nicht ganz so schwer.

Und Stefanie Backhaus ist nicht neu im Metier: Die 43-Jährige verantwortete vorher die gleiche Stelle in der Verwaltung der Samtgemeinde Siedenburg. Die Bewerbung um den vakanten Posten im Sulinger Rathaus-Team erfolgte, weil nach über 18 Jahren in der Verwaltung in Siedenburg der Wunsch da war, „was anderes“ kennenzulernen.

Mit ihrem Vorgänger Andreas Nordloh, der als euer Fachbereichsleiter Bauen, Planung und Ordnung nur ein Telefonat entfernt ist, hat sich Backhaus bereits zusammengesetzt und die Sulinger Zahlen diskutiert, Bürgermeister Dirk Rauschkolb hat weitere wichtige Informationen über die Arbeit im Mittelzentrum verraten. Eine der ersten Aufgaben für Backhaus ist es, bis Ende des Monats einen Finanzbericht aufzustellen, der die aktuelle finanzielle Lage der Stadt erläutert. Zu klären sei etwa, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln, „da gibt es sicherlich Einbrüche“, prognostiziert Backhaus.

Sind Zahlen nicht furchtbar trockenes Werk? „Ich mag das“, sagt Backhaus. Es gibt dafür nicht den einen Grund. „Vielleicht ist das so, weil ich da reingewachsen bin“.

Stefanie Backhaus war damals im Bauamt beschäftigt, als eine Kollegin aus dem Finanzbereich schwanger wurde. Die internen Überlegungen, wie die Arbeit am besten aufzuteilen ist, ergab ihren Wechsel in den Finanzbereich, in dem sie sich gleich wohl gefühlt habe, erinnert sie sich.

Gebürtig stammt Stefanie Backhaus aus Bücken, hat dorthin immer noch viele Verbindungen. Nachbarn und Freunde in Siedenburg hätten ihr den Wechsel nach Sulingen „erlaubt“ mit dem Hinweis: „Du kannst gerne woanders arbeiten, aber wohnen bleibst du bei uns.“ Stefanie Backhaus muss da herzhaft lachen, nicht das einzige Mal während des Gesprächs. Zuletzt beim abschließenden Foto: „Grinse ich da wieder zu doll? Ach was, ich bin doch ein freundlicher Mensch.“

Nach der Ausbildung in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya folgten Stationen in Thedinghausen (kurz) und Stuhr (etwas länger) bevor sie über 18 Jahre zum Verwaltungs-Team im Amtshaus Siedenburg gehörte.

Die herzliche Aufnahme der Kollegen im Sulinger Rathaus und die Hilfsbereitschaft erleichtern die Eingewöhnung. Es sei doch ein Unterschied, ob mehrere Haushalte in einer kleinen Samtgemeinde aufzustellen sind oder ein großer Haushalt, wie der für das Mittelzentrum, inklusive seiner Ortsteile. Und das ist die Veränderung, auf die Stefanie Backhaus gehofft hat: Sie geht mit neuem Blick, neuen Themen, neuen Projekten und neuen Ansprechpartnern in die (bekannte) Aufstellung eines Haushaltsplanes, mit allen notwendigen und freiwilligen Aufgaben und der sie begleitenden Diskussionen.

Was spricht eigentlich für eine Ausbildung in der Verwaltung? „Im Grunde ist das ein wahnsinnig vielfältiger Beruf. Man ist flexibel, es stehen verschiedene Bereiche zur Auswahl. Und es bietet sich die Chance auf Aufstieg für denjenigen, der das möchte.“ Es sei nicht immer nur Innendienst, sondern es ergäben sich in zahlreichen Bereichen viele Kontakte mit Bürgern.

Die pflegt Stefanie Backhaus privat übrigens mit ihrer Bassflöte im Kirchenchor sowie als Mitglied der „Just for fun“-Standard-Tanzformation der TSG Bruchhausen-Vilsen.