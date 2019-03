Neue Ausbildung „Pflegefachkraft“: Aus drei mach eins

In Nieder wird es in Zukunft die Ausbildung zur „Pflegefachkraft“ geben. Diese fasst bisher bestehende Angebote zusammen - und stößt im Landkreis Diepholz bei vielen Akteuren aus der Pflegebranche auf Kritik.

Sulingen - Von Luka Spahr. „Aus drei mach eins.“ Mit dieser Formel will die Regierung in Niedersachsen ab 2020 aktiv den Pflegenotstand angehen. Vorher noch einzelne Ausbildungsstränge sollen zusammengefasst, Berufseinsteiger breiter aufgestellt werden. Was in Berlin und Hannover noch überzeugt beschlossen wurde, stieß am Dienstagnachmittag in Sulingen auf Widerstand. Das Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup (BBZ) hatte dort zahlreiche Betriebe und Pflegeeinrichtungen aus dem Landkreis zur Vorstellung der neuen generalistischen Pflegeausbildung eingeladen.

„Aus drei mach eins“ soll heißen, dass die Auszubildenden der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege, sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammen unterrichtet und ausgebildet werden. Den damit neu geschaffenen Abschluss des Pflegefachmanns beziehungsweise der Pflegefachfrau stellten die Bereichsleiterin Silke Roggenkamp und der Berufsschullehrer Frank Köbel vor.

Zusätzlich zur Fusion der drei verschiedenen Ausbildungszweige sollen die beteiligten Betriebe und Einrichtungen entlastet werden. So erklärte Köbel, dass das erste Ausbildungsjahr künftig zu 100 Prozent durch öffentliche Gelder gefördert werden soll. Auf diesem Weg werde versucht, gegen eine Wettbewerbsverzerrung vorzugehen, unter der aktuell viele, vor allem kleinere Betriebe leiden. Eine Ausbildung bedeute für diese nämlich derzeit oft auch eine finanzielle Mehrbelastung.

Während Köbel von einer „Aufwertung der Ausbildung“ sprach und sich am Rande der Veranstaltung zuversichtlich gegenüber den Änderungen zeigte, gab es auch verärgerte Zwischenrufe aus dem Publikum. Ein sichtlicher Vorteil sei nicht erkennbar, und die Fachlichkeit bleibe auf der Strecke, kritisierte etwa Ines Jachniak-Sonnack vom Friedrich-Plate-Haus des DRK in Barnstorf.

Insellösung in der Kritik

Besonders negativ stieß einigen Gästen auf, dass die Regelungen in dieser Form nur für Niedersachsen gelten, obwohl die Probleme bundesweit bestehen. Darüber hinaus seien die Änderungen auch nicht überzeugend. „Wir sind hier rückständig“, so Jachniak-Sonnack. Die größte Schwierigkeit sieht sie in der Umsetzung der neuen generalistischen Ausbildung.

Ginge es nach ihr, sollte das bestehende System beibehalten und stattdessen ausgebaut werden. Sprich: Mehr Spezialisierung und dann auch eine längere Ausbildungszeit. Das Problem sei, dass vorher nicht mit den Betroffenen gesprochen wurde.

„Sowas von nicht durchsichtig“

Auch Vanessa Bockelmann, Pflegedienstleiterin bei Companero stationär aus Bassum, kritisiert die neuen Regelungen, die ab dem 1. August 2020 bei der BBZ in Sulingen umgesetzt werden sollen. Das sei alles „sowas von nicht durchsichtig“, so Bockelmann.

Bei einem Kritikpunkt waren Jachniak-Sonnack und Bockelmann mit der Referentin Silke Roggenkamp am Ende aber einer Meinung. Die begleitenden allgemeinbildenden Fächer bei der Ausbildung in Niedersachsen lauten von 2020 an: Deutsch, eine Fremdsprache, Politik und Religion. Was fehlt: Mathematik. Keiner habe etwas davon, wenn die neuen Pflegefachkräfte die Medikamentendosen in Zukunft nicht richtig berechnen können, dafür aber gut Englisch sprechen.