Neubau wird Tagespflege Zum Hollerbusch in Sulingen übergeben

Von: Carsten Sander

Symbolische Schlüsselübergabe an die Tagespflege „Zum Hollerbusch“. Ab dem 4. Oktober zieht Leben ein in den Neubau, darüber freuen sich: Katja Rakers (Quartiersmanagerin), Nina Müller (Pflegedienstleiterin Sozialstation), Andreas Körner (Geschäftsführer Gerdes + Landwehr Bau), Petra Brackmann (Pflegedienstleiterin Tagespflege), Gisela Wegner (Geschäftsführerin Diakonische Pflege- und Wohnstift gGmbH Sulingen), Gunnar Griese (Leiter Immobilien Dalm) und Wiebke Messerschmidt (Projektleitung Dalm; von links). © Heike Schünemann

Sulingen – Es fehlt noch, was eigentlich Pflichtausstattung sein sollte, wenn die ganze Einrichtung „Zum Hollerbusch“ – also „Zum Holunderbusch“ – genannt wird. Ein solcher ist im Vorgarten des Neubaus, in dem die frisch geschaffene Tagespflege untergebracht ist, nicht zu finden. „Aber er kommt noch“, versichert Petra Brackmann und unternimmt einen kleinen Exkurs in alte Aberglauben, wenn sie sagt: „Von Holunderbüschen erzählt man, dass sie böse Geister fernhalten.“ Und böse Geister wollen sie nicht haben in der Tagespflege, denn sie haben ja Gutes im Sinn.

Am Donnerstag erfolgte die offizielle Übergabe des Gebäudes am Wiesenweg in Sulingen an den Betreiber, am 4. Oktober soll der Betrieb aufgenommen werden. Nur noch drei freie Plätze sind zu vergeben.

Die Tagespflege „Zum Hollerbusch“ startet also mit einer guten Auslastung. Für die entsprechenden Voraussetzungen hat zuvor die Erbauerin des Hauses, die „Gerdes + Landwehr Bau“, bis vor Kurzem als „Casa“ bekannt, gesorgt. In dem Haus stehen der Tagespflege, die, wenn sie die Vollbelegung erreicht hat, in zwei Gruppen insgesamt 32 Senioren pro Tag betreuen möchte, 540 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Beim Rundgang durch das Gebäude öffnet Pflegedienstleiterin Petra Brackmann Türen zu Bewegungsräumen, zu Ruheräumen, Büros, einem Besprechungszimmer und einem großen Bad, das als Multifunktionsraum nutzbar sein soll – für Massagen, für Friseurdienstleistungen. Zentrum ist die große Küche mit geräumigen Gruppenbereichen, die grundsätzlich offen sind, aber auch voneinander getrennt werden können. Damit die Gruppen auch mal unter sich sein können. Kurz: Es wurde an vieles gedacht. Ob auch an alles, das zeigt sich wohl erst, wenn es richtig losgeht. Brackmann: „Die Spannung steigt von Tag zu Tag.“

Montags bis freitags jeweils von 8 bis 16 Uhr öffnet die Tagespflege ihre Türen. Es ist ein neues Angebot in Sulingen und für die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser (Dalm) als Betreiberin der Abschluss eines großen Projektes. Rund um die Tagespflege sind bereits verschiedene Einrichtungen angesiedelt. Das „Haus am Suletal“ als Senioreneinrichtung, die Sozialstation Sulinger Land, viele Seniorenwohnungen. Dazu das Hospiz „Zugvogel“, das sich allerdings in anderer Trägerschaft befindet. Nun sei „die Versorgungskette im Quartier geschlossen. Deshalb war uns die Tagespflege so wichtig“, sagt Gunnar Griese, Leiter Immobilien bei der Dalm: „Wir können jetzt mit diversen Versorgungseinrichtungen bedarfsgerecht helfen.“

Im Neubau am Wiesenweg sind in den zwei Etagen über der Tagespflege 24 Seniorenwohnungen entstanden. Sie gehören langfristig natürlich auch zum Gesamtkonzept der Dalm, werden kurzfristig aber an die Lebenshilfe vermietet. Für zwei Jahre werden sie quasi fremdgenutzt, bis die Lebenshilfe selbst neue Wohnmöglichkeiten als Ersatz für das in die Jahre gekommene Haus am Schwafördener Weg geschaffen hat.

Außerdem zieht in das Gebäude die Sozialstation Sulinger Land ein – Erdgeschoss, rechter Flügel. Ende Oktober soll dort alles fertig sein, um mit 44 Mitarbeitenden 227 Klienten ambulant zu betreuen. Weit müssen die Umzugskartons in diesem Fall allerdings nicht getragen werden. Vom Wiesenweg 6 geht es an den Wiesenweg 4 – ein Katzensprung.

Die Tagespflege wird zunächst mit acht Kräften starten. Sie sollen Betreuung und Pflege sicherstellen, manchmal auch einfach nur Unterhaltung. Denn das Ziel der Tagespflege ist laut Leiterin Petra Brackmann dieses: „Die älteren Menschen sollen sich treffen können, sollen etwas zusammen unternehmen und erleben.“ Aber natürlich geht es auch um Entlastung für Familien oder Paare, um ein Angebot, das Angehörigen Freiräume für eigene Aktivitäten schafft. Um einen Betreuungsplatz in der Tagespflege zu bekommen, ist Pflegegrad zwei die Voraussetzung.

Später als gedacht, teurer als gedacht Der Bereich der Tagespflege in dem Neubau am Wiesenweg in Sulingen ist fertiggestellt, in anderen Bereichen wuseln aber noch die Handwerker umher, erledigen letzte Arbeiten. Von der ersten Vorstellung des Bauprojektes Ende 2019 bis zur Übergabe am Donnerstag sind 33 Monate vergangen – viel mehr Zeit, als ursprünglich gedacht. April oder Mai 2021 war zunächst als Bezugs- und Starttermin ausgegeben worden. Die Corona-Pandemie hat aber für erhebliche Verzögerungen gesorgt. Auch auf die Baukosten haben sich die Krisen dieser Zeit ausgewirkt, allerdings noch einigermaßen moderat. Andreas Körner, Geschäftsführer Gerdes + Landwehr Bau, hatte bei der Präsentation der Pläne von einem Investitionsvolumen von „fünf bis sechs Millionen Euro“ gesprochen. Nun seien etwa „15 bis 20 Prozent“ dazugekommen.