Sankt-Nicolai-Kirche Sulingen: An der Orgel nagt der Zahn der Zeit

Neubau – aber wie und wann?

Hans-Rudolf Kalus, Vorsitzender des Vorstandes der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen (l.), mit Kantor Kai Kupschus beim Ortstermin in der Sankt-Nicolai-Kirche.

Sulingen - Die Komposition von Dramen ist nicht des Kantors Ding: „Noch funktioniert alles“, sagt Kai Kupschus, Mitarbeiter der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen. „In zehn, vielleicht auch in 15 Jahren kann alles ganz schnell gehen.“ Der Kantor, der im Nebenamt auch als Orgelrevisor der Landeskirche für die Kirchenkreise Diepholz und Melle-Georgsmarienhütte tätig ist, hat in der Sulinger Kirchengemeinde eine Diskussion über den Zustand der Orgel in der Sankt-Nicolai-Kirche in Gang gesetzt. Noch im Januar erwartet eine vom Kirchenvorstand eingesetzte Arbeitsgruppe den Bericht der Sachverständigenkommission.

„Wir befinden uns schon seit knapp drei Jahren in Gesprächen“, räumt Hans-Rudolf Kalus ein. Kalus ist Vorsitzender des Kirchenvorstandes. „Die Gemeinde ist über den Sachverhalt informiert.“ Der ehemalige Fachbereichsleiter der Sulinger Stadtverwaltung weiß um die Notwendigkeit, bei Großprojekten möglichst viele Beteiligte früh genug an den Tisch zu holen. „Was wir wann genau machen, steht noch nicht fest. Wir kennen auch noch nicht die möglichen Kosten.“ Nach ersten vorsichtigen Schätzungen könnte die Kirchengemeinde ein Investitionsvolumen in Höhe von zwischen 300 000 und einer Million Euro stemmen müssen. Kalus: „Wir sind früh dran; haben also lange genug Zeit, in alle Richtungen zu überlegen.“

Nur der Orgelprospekt und Teile des Rückpositivs der aktuellen Orgel stammen laut Kantor Kupschus aus dem Jahr 1739. Sie sollen auf Christian Vater zurückgehen. Die Orgelpfeifen mit ihren 22 Registern – und damit das Herzstück – sollen aus den 1960-er Jahren stammen und wurde in zwei Bauabschnitten installiert.

Blick auf die Mechanik der aktuellen Orgel, die in den 1960-er Jahren installiert worden ist.

Probleme will Kantor und Orgelrevisor Kupschus unter anderem in der Mechanik des Orgelwerkes erkannt haben. Verbaut worden seien in den 60-Ern nicht unerheblich Aluminium- und Kunststoffteile. Kupschus: „Aluminium verzieht sich im Lauf der Jahre. Aus den Kunststoffteilen verflüchtigen sich die Weichmacher. Die Teile werden porös und damit anfällig. Ganz früher und heute wieder kamen und kommen Holzleisten zum Einsatz. Ich kenne Holzabstrakte, die sind 300 Jahre alt und funktionieren wie am ersten Tag.“ Die Leisten dienen in der mechanischen Spieltraktur der Übertragung der Bewegung zwischen Taste und Ventil.

Zwei voneinander unabhängige Gutachten haben dem Kirchenvorstand inzwischen die Feststellungen des Kantors bestätigt. Hans-Rudolf Kalus: „Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Reparatur aus finanzieller Sicht keinen Sinn macht.“ Nach zum Teil kontroversen Diskussionen habe man im Kirchenvorstand beschlossen, die Landeskirche zu bitten, eine Sachverständigenkommission einzurichten. Die Kommission soll die Möglichkeiten eines Orgel-Neubaus prüfen. Neben Kai Kupschus und den beiden Gutachtern wirkt das Amt für Bau- und Kunstpflege Verden der Landeskirche Hannovers mit. Die Arbeitsgruppe des Kirchenvorstandes, die die Sachverständigenkommission begleitet, leitet Pastorin Juliane Worbs.

„Die Frage ist, welchen Stil will die Gemeinde haben“

„Wir haben bisher zweimal getagt“, erklärt Kai Kupschus. „Im Januar werden wir erste Ergebnisse auf den Tisch legen.“ Unterbreiten werde die Kommission dem Kirchenvorstand unter anderem Vorschläge, in welche Richtung es in Sulingen gehen könne. „Orgel ist nicht gleich Orgel“, weiß der Kantor. „Die Frage ist, welchen Stil will die Gemeinde haben.“

Hans-Rudolf Kalus: „Erst wenn wir uns da einig sind, werden wir uns an konkrete Kostenberechnungen herantrauen.“ Auf deren Basis sollen dann tatsächliche Entscheidungen getroffen werden; und nicht zuletzt auch Überlegungen, ob und wie ein Orgelneubau zu finanzieren ist. „Bis alles entschieden ist, gehen vielleicht noch einmal Jahre ins Land.“

Während Kalus den Beratungen im Kirchenvorstand nicht vorgreifen will, habe er sich persönlich bereits festgelegt, sagt er. „Ich wünsche mir eine Orgel, die möglichst universell einsetzbar ist – und an der die Gemeinde über einen Zeitraum von 100 Jahren und länger ihre Freude haben wird.“

