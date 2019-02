Neuauflage des Citylaufes im Juni

Sulingen - Anlieger, die in ihren Vorgärten grillen, Teile der Laufstrecke mit dem Ghettoblaster oder mit Bluetooth gesteuerten Lautsprecherboxen beschallen, Anlieger, die, bei schon tropischen Temperaturen wie 2018, mit ihren Gartensprengern für Abkühlung der Sportlerinnen und Sportler sorgen: „Der Citylauf ist in Sulingen angekommen“, sagt Chef-Organisatorin Bianca Heitmann. Die vierte Auflage der Breitensportveranstaltung kündigt die Mitarbeiterin von Intersport Ranck für Freitag, 14. Juni, an.

Anbieten wollen die Initiatoren auch 2019 einen Lauf für Erwachsene mit Mannschaftswertung sowie Läufe für Schüler und Kinder mit Einzelwertung.

„Ein Erwachsenenteam besteht aus mindestens drei Personen“, erklärt Heitmann.

Um 17 Uhr starten an dem Freitag auf der Langen Straße (Höhe Eingang Kreissparkasse Grafschaft Diepholz) Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2012, um 17.30 Uhr die der Jahrgänge 2003 bis 2008. Der Startschuss für den Teamlauf fällt laut Heitmann um 18.30 Uhr. Anmeldungen sind ab dem 1. März via Internet (www.sulinger-citylauf.de) möglich.

Die Teilnehmerzahlen steigen laut Mitteilung des Organisationsteams von Jahr zu Jahr. 2018 hatten sich in der Summe über 600 Teilnehmer zu den drei Läufen angemeldet. Heitmann spricht von Eventcharakter. „Die Entscheidung, den Lauf in die Innenstadt zu legen, war genau richtig.“ 2016, bei der Premierenveranstaltung, führte die Strecke noch vom Startpunkt Hindenburgstraße aus über die Linderner Straße in Richtung Bürgerpark.

Seit der 2017-er Auflage starten die Erwachsenen an der Sparkasse, laufen dann über die Hindenburgstraße, die Obere Straße, die Kleine Straße, den Mittelschulweg, Am Deepenpool, die Galtener Straße und die Lange Straße zurück zum Startpunkt Sparkasse.

Zwei Runden haben sie zu bewältigen, um am Ende eine Distanz von fünf Kilometern hinter sich gebracht zu haben.

Die 1,2 Kilometer lange Strecke für die Kinder führt auch in diesem Jahr wieder von der Sparkasse aus über die Hindenburgstraße, die Schützenstraße, die Kleine Straße, die Obere Straße und die Lange Straße zurück zur Sparkasse.

Bianca Heitmann: „Das Feedback der Läufer passt. Vor allem freut man sich über die vielen Leute an der Strecke...“

Ohnehin sei der Cheforganistorin, aber auch den Mitstreitern von AOK und Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, wichtig, von Jahr zu Jahr die Veranstaltung zu optimieren. „Wir haben inzwischen die Startzeiten angepasst, bei den Kinderläufern die jüngeren von den älteren Jahrgängen getrennt. Oft sind es die kleinen Stellschrauben, die es lohnt zu drehen, um weiter nach vorne zu kommen.“

Zur Vorbereitung des Laufes bieten Intersport Ranck und der Sulinger Langstreckenläufer Christian Jost auch in diesem Jahr wieder ein Lauftraining an; immer dienstags und donnerstags ab 18 Uhr ab Eingang Kaufhaus Ranck an der Hindenburgstraße. Start ist am 16. April. „Ob Anfänger oder Profi - jeder ist willkommen“, sagt Bianca Heitmann. „Bei Bedarf, und auf Anfrage, bieten wir auch Lauftraining für Kindergruppen an.“ Übrigens: Auch beim Sulinger Citylauf 2019 erhält die Kindergruppe mit den meisten Läuferinnen und Läufern einen Sonderpreis.

Präsentiert wird der Sulinger Citylauf 2019 erneut von der Mediengruppe Kreiszeitung. oti