Neuauflage 2020 ist in Planung

Schausteller ziehen Bilanz des zweiten Mega-Volksfestes in Sulingen

+ In die Kategorie „Scheibenwischer“ fallen bei den Schaustellern Fahrgeschäfte wie der „Beat-Jumper“. Foto: Behling

Sulingen – „Wir sind ein bisschen erstaunt“, formuliert es Albert Dormeier, „eigentlich haben wir gedacht, dass mehr Besucher als bei der Premiere im vergangenen Jahr zum Mega-Volksfest in Sulingen kommen – das war aber nicht der Fall, die Resonanz ist dieselbe.“ Der Bassumer Schausteller, der zu den Organisatoren des Rummels auf dem Informa-Gelände am Hasseler Weg gehört, zieht am Montagnachmittag Bilanz der Veranstaltung – die währenddessen mit dem neuen Familientag mit reduzierten Preisen in die Verlängerung geht. Das „Erstaunen“ steht einer Neuauflage nicht im Wege: „Wir planen für Mai 2020 das dritte Mega-Volksfest“, kündigt Dormeier an, „für welches Wochenende, steht noch nicht fest.“