Neu: Familienkarte und Spättarif in Sulinger Bädern

Von: Harald Bartels

Mit den neuen Tarifen soll es vor allem abends mehr Betrieb im Bad geben. © Bartels

Sulingen – Ein übersichtlicheres Tarifsystem mit angepassten Eintrittspreisen soll zum 1. Januar 2023 für die Sulinger Bäder gelten. Dafür sprach sich am Montag der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen des Stadtrates aus.

Aus den Beratungen für den laufenden Haushalt rühre der Auftrag des Rates an die Verwaltung her, die geltenden Tarife zu überarbeiten und übersichtlicher zu gestalten, erläuterte Stefanie Backhaus, Leiterin des Fachbereichs Finanzen der Stadtverwaltung. Dazu habe sich Bäderbetriebsleiter Sebastian Teiner Gedanken gemacht, welche Tarife viel genutzt werden und welche zusätzlich angeboten werden sollten (wir berichteten).

„Wir wollten eine klare Linie finden mit den Saisonkarten statt der 55-Er- und 110-Er-Karten“, erläuterte Teiner. Daher sei der Vorschlag, für beide Bäder jeweils eine Saisonkarte einzuführen, wie es sie für das Freizeitbad bereits gibt, und zusätzlich eine Jahreskarte für beide Bäder für ein deutlich reduziertes Entgelt. Mit dem geltenden Preis sei keine einzige Jahreskarte verkauft worden, räumte er auf Nachfrage ein, deswegen solle mit dem neuen Preis ein weiterer Anreiz für eine stärkere Bindung an die Sulinger Bäder geschaffen werden. Den Spättarif habe es in dem Schwimmbad gegeben, in dem er zuvor beschäftigt war: Er diene dazu, das Bad auch abends zu „füllen“ – „reich werden wir dadurch nicht.“

Nachvollziehbar nannte Kerstin Melloh-Kordes (Gruppe Sulingen! / FDP / Bürger erreichen) die Anpassung. Allerdings steige der Preis für den Einzeleintritt bei Kindern überproportional: Wenn das Erwachsenenticket von drei auf vier Euro angehoben werde, sei das ein Anstieg von 33 Prozent , während der Preis der Kinderkarte von 1,50 Euro auf 2,50 Euro und damit um 66 Prozent steigen solle.

Man habe „runde Beträge“ angestrebt, erläuterte Teiner, „damit wir nicht mit Unmengen von Kleingeld hantieren müssen.“ Gerade Kinder hätten oft das Eintrittsgeld abgezählt in Münzen dabei, und bei den Tagen mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius in diesem Sommer habe man über 1 000 Badegäste im Freizeitbad gehabt.

Dass die Tarife nun übersichtlicher gestaltet werden, begrüße sie, sagte Elisabeth Wamhoff (Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim) und erkundigte sich, welche Karten wie häufig verkauft würden. Die Mehrfachkarten seien gerne von den Frühschwimmern genutzt worden, auch die Elferkarten würden gerne genommen, berichtete Sebastian Teiner. Die Einzeleintrittskarten würden meist an heißen Tagen im Freizeitbad verkauft. Das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen sei an diesen Tagen im Freizeitbad ausgeglichen, ergänzte er auf Nachfrage von Claus Freye (Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim), im Hallenbad sei es generell ruhiger.

„Es ist Wahnsinn, dass wir seit 2014 die Preise nicht angehoben haben“, betonte Sebastian Bönsch (CDU), „das muss man auch mal erwähnen.“ Den Spättarif begrüße er, rege aber an, den Einzeleintritt für Kinder nur auf zwei Euro anzuheben, um allen das Schwimmen zu ermöglichen. „Der Betrieb der Bäder ist ohnehin ein Zuschussgeschäft.“

Einstimmig folgten die Ausschussmitglieder dem Änderungsantrag Bönschs, den Einzeleintritt für Kinder auf zwei Euro zu erhöhen und die Preise für Familien- und Elferkarten entsprechend anzupassen. Ebenso soll ein Spättarif für die letzten 90 Minuten der Öffnungszeit gelten mit einem Eintrittspreis von drei Euro. Die übrigen Punkte des Verwaltungsvorschlags empfahlen die Mitglieder ebenfalls einstimmig.