Neu, aber nicht unbekannt bei Lloyd Shoes in Sulingen

+ © Bartels Einen Herrenschuh aus der neuen Frühjahrskollektion von Lloyd präsentiert der neue Geschäftsführer Thomas Schmies. © Bartels

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sulingen – Nein, die Namen der Besprechungsräume im Gebäude des Schuhherstellers Lloyd Shoes in Sulingen sind noch nicht präsent, aber ansonsten erweist sich Thomas Schmies als Kenner des Unternehmens: Der 51-Jährige ist neues Mitglied in der Geschäftsführung von Lloyd.

Wie das Unternehmen mitteilte, folgt Schmies auf den kürzlich verstorbenen Jörg Wetzel und ist zuständig für die Themen Finanzen, Controlling, Recht, Personalwesen, Logistik und IT. Seine Verbindung zu den Schuhen reicht aber wesentlich weiter zurück: Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln war er tätig als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater („die Lloyd-Quote ist da bei den Schuhen sehr hoch“), und 2004 wechselte er zum Lloyd-Mutterkonzern Ara in Langenfeld bei Düsseldorf. Seine dortige Aufgabe als Group CFO (Finanzvorstand) will er weiter ausüben, wie er ankündigt, aber er werde auch in Sulingen „schwerpunktmäßig Gesicht zeigen.“

„Es ging darum, möglichst kurzfristig eine adäquate Lösung zu finden“, begründet Schmies den Schritt, und von der Unternehmensführung sei eine interne Lösung für die Nachfolge gewünscht worden. Lloyd kenne er schon lange, denn „ich habe mit Jörg Wetzel extrem eng zusammengearbeitet, deswegen hat mich sein Tod sehr berührt.“ So seien ihm auch bereits alle Abteilungsleiter vertraut, aber „es ist anders, ob man mitten drin vor Ort ist oder ob man es nur aus dem Beirat kennt.“ Mit Andreas Schaller, dem Sprecher der Lloyd-Geschäftsführung, habe er lange telefoniert, und auch seine aus Niedersachsen stammende Frau sei dafür gewesen, den Posten in Sulingen zu übernehmen. Am 26. Mai besuchte Schmies den Standort erstmals, und „ich bin sehr herzlich aufgenommen worden“.

Die Perspektiven für Lloyd im Mittelzentrum beurteilt er als „sehr positiv“: Die Maßnahmen im Jahr 2020 (die Schuhproduktion in Sulingen wurde eingestellt, das Unternehmen strich etwa 125 Vollzeitarbeitsplätze) „waren sehr schmerzhaft für alle, und Corona hat dem ganzen Konzern erhebliche Verluste beschert. Aber wir haben die Jahre ohne weiteren Schaden überstanden.“ Die Marke habe, auch international, eine starke Identität, und die Zahlen stimmen Schmies zuversichtlich: „Wir haben 2022 schon wieder ein positives Ergebnis erwirtschaftet, und das hat sich im ersten Quartal 2023 fortgesetzt – wir rechnen mit einem Umsatzplus im zweistelligen Millionenbereich.“ Für 2024 sei dann „eine komplette Normalisierung im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit“ zu erwarten. Wirtschaftlichen Erfolg sieht Schmies als „die beste Standortsicherung“, und dazu tragen jetzt die Vertriebskanäle Online-Shop, Outlet- und Konzeptstores bei, auch wenn sie in der Pandemie eher geschadet haben.

Unter der Ara AG ist Lloyd Shoes immer sehr autark geführt worden, wie Schmies betont, „und das wird aus meiner Sicht so bleiben.“ Es gebe hier immer noch rund 300 Mitarbeiter, darunter eine zweistellige Zahl von Auszubildenden. „Sulingen steht für Lloyd, Lloyd steht für Sulingen“, macht Schmies deutlich.