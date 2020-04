Nervennahrung und Motivation für Pflegekräfte

Präsentkorb-Aktion katholischer Gemeinde und der Klinikförderer erhält große Unterstützung

+ 17 Präsentkörbe wurden am Donnerstag auf den Weg gebracht: Bürgermeister Dirk Rauschkolb (Vorsitzender Förderverein Krankenhaus Sulingen, links), Marc Steen (E-Center) und Gemeindereferentin Claudia Rolke. Foto: Stefan Meyer

Sulingen – „Obst, Schokolade, Motivationssprüche – so etwas braucht das Pflegepersonal in diesen Zeiten“, sagt Claudia Rolke, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde Mariä Heimsuchung in Sulingen. Durch persönliche Kontakte zur Senioreneinrichtung „Haus am Suletal“ sei sie zu der Erkenntnis gekommen, dass die Corona-Krise für die Mitarbeiter eine Riesenherausforderung darstellt.