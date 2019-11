Neuer Markt an der Langen Straße: Adventsmarkt öffnet die Pforten

Naschwerk, Punsch und Chorgesang

Kinder der städtischen Kindertagesstätte Ratz und Rübe bereicherten im Vorjahr das Markttreiben.

Sulingen – Die Mitarbeiter des Schaustellerbetriebes Weber aus Uchte und des Snack-Service Kannengießer aus Sulingen haben die Vorbereitungen abgeschlossen: Heute, Freitag, 14 Uhr, öffnet auf dem Neuen Markt an der Langen Straße in Sulingen der Adventsmarkt. Geöffnet ist der Markt bis einschließlich Samstag, 30. Dezember, täglich in der Zeit von 14 bis 20 Uhr. Nur am 24. und 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen.