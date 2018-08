Josephine Schmidt verbringt Freiwilligendienst in Schule in Namibia

Einsatz für drei Monate

+ © Behling Friedrich Knispel mit Josephine Schmidt, die am Samstag nach Namibia fliegt, Margot Wilhelmi und Arthur Rohlfing (von links). © Behling

Sulingen - Was erwartet Josephine Schmidt in Namibia? „Hitze?“, vermutet sie grinsend. „Spaß“, darauf hofft die 18-jährige Sulingerin, die in diesem Jahr ihr Abitur gemacht hat. Und ganz sicher: Arbeit. Anfang August begann ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) am Gymnasium Sulingen, von dem sie drei Monate an der Swakopmund Primary School im Einsatz sein wird – am Samstag steigt sie in den Flieger.