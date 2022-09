Nächster Schritt für Netto-Neubau in Sulingen

Bauausschuss berät Vorhaben

Die Planungen für einen Neubau des Netto-Marktes an der Bassumer Straße in Sulingen können nach Empfehlung des Bauausschusses weiter vorangetrieben werden.

Sulingen – Bereits seit mehr als einem Jahr sind die Planungen für einen Neubau des Netto-Marktes an der Bassumer Straße in Sulingen im Gespräch. Nun nehmen die Planungen an Fahrt auf: Am Dienstag empfahlen die Mitglieder des Ausschusses für Bau und Planung des Sulinger Stadtrates einstimmig, den nächsten Schritt des Bauleitplanverfahrens zu gehen.

2021 war bekannt geworden, dass der Projektierer Ratisbona Handelsimmobilien anstrebt, den vorhandenen Markt durch einen größeren Neubau zu ersetzen (wir berichteten). Die entsprechenden Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplan hatte der Rat bereits beschlossen. In die Planungen sei daraufhin eine Lärmschutzwand an der südöstlichen Grundstücksgrenze aufgenommen worden, außerdem sei die im Nordosten angrenzende Grünfläche aus den Planungen herausgenommen worden, erläuterte Malte Sander aus dem Fachbereich III – Bauen, Planung und Ordnung.

Die größte Veränderung in den Plänen ergab sich jedoch an anderer Stelle: Ursprünglich war vorgesehen, im Neubau eine Bäckereifiliale anzusiedeln. Ein entsprechender Partner habe sich jedoch nicht finden lassen, und auch weitergehende Überlegungen zur Gestaltung des Verkaufsraums verzögerten das Projekt. Letztlich ist nun vorgesehen, statt der ursprünglich drei separaten Gebäude ein einziges neu zu errichten. Anstelle von 1 140 Quadratmetern plus Bäckerei soll der Neubau nun eine Verkaufsfläche von insgesamt 1 200 Quadratmetern umfassen, von der bei Bedarf ein Bereich für einer Bäckerei oder eine Fleischerei abgeteilt werden kann – auch die Einrichtung einer Schank- und Speisewirtschaft wäre möglich. Das geplante Fitnessstudio soll im Obergeschoss des Neubaus angesiedelt werden.

Gut für den Sulinger Westen

„Das tut dem Sulinger Westen sicher gut“, stellte Carsten Schlotmann fest, als Vertreter des Sulinger Senioren- und Behindertenbeirats beratendes Mitglied im Ausschuss. Er erkundigte sich, inwieweit dann noch nach dem Einzelhandelsentwicklungskonzept (EHEK) weitere Flächen für Handelsansiedlungen verfügbar seien. Die Größe von 1 200 Quadratmetern sei die Grenze, bis zu der eine Genehmigung ohne Auflagen möglich ist, entgegnete Andreas Nordloh, Leiter des Fachbereichs III. Darüber hinaus sei der geplante Netto-Neubau bereits bei der Fortschreibung des EHEK im vergangenen Jahr berücksichtigt worden.

Uwe Overhoff (Freie Wähler Sulingen) fragte nach, ob es eine Möglichkeit gibt, statt des Fitnessstudios im Obergeschoss Wohnungen bauen zu lassen. Das sei vom Investor nicht beantragt worden, stellte Nordloh klar.

Verknüpfung mit Wohnungsbau schwierig

Elisabeth Wamhoff (Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim) regte an, bezüglich der Wohnungen noch einmal das Gespräch zu suchen, und fand Unterstützung von ihrer Gruppenkollegin Heike Teerling. Torsten Riedemann (Gruppe Sulingen! / FDP / Bürger erreichen) widersprach unter Verweis darauf, dass die Stadt dem Investor nicht vorschreiben könne, was er mit seinem Gebäude zu machen habe. Wiebke Blohm, bis zu ihrem Ausscheiden aus der Sulinger Stadtverwaltung am Verfahren beteiligt, wies darauf hin, dass es in Großstädten mittlerweile üblich sei, über Verbrauchermärkten Wohnungen zu planen – wegen der hohen Nachfrage. Dennoch sei das für Projektierer wenig attraktiv, weil diese Wohnungen immer durch die Emissionen aus dem Marktbetrieb, etwa durch Lieferverkehr oder den Geräuschpegel von Kühlanlagen, beeinträchtigt würden.

Stefan Siegel (Gruppe Sulingen! / FDP / Bürger erreichen) regte an, die Grünfläche im Nordosten des Grundstücks durch die Stadt erwerben zu lassen, um sie als Ausgleichsfläche für Bauvorhaben zu nutzen. Das komme nicht infrage, sagte Andreas Nordloh, weil die Fläche schon so bewachsen sei, dass sie sich nicht durch weitere Anpflanzungen ökologisch aufwerten lässt.

Thema: Feuerwehrhaus in Klein Lessen

Ebenfalls einstimmig fielen die Empfehlungen zu den übrigen Tagesordnungspunkten aus. So soll nach dem Willen der Ausschussmitglieder die frühzeitige öffentliche Beteiligung eingeleitet werden für eine Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplan in Klein Lessen, damit dort ein Ersatz für das zu klein gewordene Feuerwehrhaus entstehen kann.

Ein Thema war zudem der Fortschritt der Bauleitplanung für das neue Wohnbaugebiet „Stadt II“ in der Ortschaft Rathlosen. Hier seien die in der öffentlichen Beteiligung eingegangenen Einwendungen abgewogen worden, sagte Malte Sander.

„Stadt II“: Kornweihen brüten hier nicht

Bezüglich der möglichen Sichtung der in Niedersachsen vom Aussterben bedrohten Kornweihe sei die „Arbeitsgruppe für Naturschutz und Landschaftspflege“ aus Wagenfeld mit einem Gutachten beauftragt worden. Ein Biologe habe die Fläche in Augenschein genommen und festgestellt, dass sie allenfalls als Jagdrevier, aber keinesfalls als Brutgebiet für die Vögel in Betracht komme, und diese Einschätzung sei von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Diepholz als fachlich korrekt bewertet worden.