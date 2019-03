Mit Ausnahme von Bassum werden Häuser im gesamten Kreis teurer

Die Häuserpreise im Landkreis Diepholz kannte im Vorjahr nur eine Tendenz – nach oben. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Grundstücksmarktbericht, den der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, Gerd Ruzyzka-Schwob am Donnerstag zusammen mit Gerd Stelloh in Sulingen vorstellte. 3. 380 Besitzwechsel sind im Landkreis 2018 vereinbart worden, dabei wurden 600 Millionen Euro umgesetzt.

Sulingen - Von Horst Meyer. In der Vorstellung des Berichts legte Ruzyzka-Schwob den Fokus auf bebaute Grundstücke, also freistehende Einfamilienhäuser sowie Reihen-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser. „In diesem Segment steigerte sich der Geldumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17,3 Prozent, obwohl die verkaufte Fläche sich um 6,8 Prozent verringerte“, berichtete er.

Gerd Ruzyzka-Schwob stellt fest: „Die Grundstückspreise steigen, je näher man dem Weser-Stadion kommt.“

Beim Blick in die Statistik fällt auf, dass der Wert in Rehden um 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. „Das ist einerseits darin begründet, dass dort im vergangenen Jahr vermehrt neuere Häuser auf den Markt kamen. Außerdem schlägt der Einzelpreis bei wenigen Verkäufen stärker auf den Mittelwert durch, als bei mehreren Verkäufen“, so Ruzyzka-Schwob. In Bassum, für das die Statistik das einzige Minus zeigt, gilt umgekehrt: Es wurden vor allem alte Häuser in den Ortsteilen veräußert. Deren Wert ist meist etwas geringer.

Die Preissteigerungsraten erklärt Ruzyzka-Schwob mit der Tatsache, dass die Nachfrage nach wie vor höher als das Angebot ist.

Bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften stellt der Bericht 2019 gegenüber 2010 eine Steigerung der Kaufpreise um 48 Prozent fest. In den Gemeinden Stuhr, Weyhe und Syke stiegen die Preise sogar um 69 Prozent.

Dieser Trend ist auch bei Eigentumswohnungen zu erkennen. Der Bericht verzeichnet für 2018 viele Erstverkäufe und in der Summe ein Rekordergebnis. Die Wohnungen wechselten im Schnitt für 236. 000 Euro den Eigentümer.