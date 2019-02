Nach vier Jahren: Störfall beschäftigt Ratsgremien

Pelletheizung im Hallenbad steht seit 2015 still / SPD-Fraktion fordert Konzept

+ Die Feuerwehrleute konnten nur unter schwerem Atemschutz vorgehen.

Sulingen - Die Folgen eines Vorfalls vor vier Jahren am Sulinger Hallenbad beschäftigt jetzt die Gremien des Rates der Stadt Sulingen. Ein Störfall an der Pelletheizung im Keller der Einrichtung hatte am 24. Februar 2015 an die 100 Feuerwehrleute auf den Plan gerufen. Nach Recherchen der Mitglieder der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Sulingen ist die Pelletheizung seitdem nicht wieder in Betrieb genommen worden.