Burger King kommt mit einem Restaurant nach Sulingen

Von: Harald Bartels

Sulingen – Auf mehreren Grundstücken im Gewerbegebiet Vorwerker Heide in Sulingen wird derzeit gebaut. Bei einer dieser Baustellen handelt es sich um einen Standort der Restaurantkette Burger King, wie das Unternehmen nun auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte.

Gleich am Eingang zum Gewerbegebiet an der Schnittstelle der Bundesstraßen 61 und 214 wird das Gebäude errichtet. Dabei handelt es sich um „ein frei stehendes Restaurant mit Drive-in“, wie ein Unternehmenssprecher mitteilt.

Angaben über die Größe oder die Zahl der Plätze macht er noch nicht, aber: „Unsere Gäste dürfen sich auf ein einzigartiges, modernes Burger-King-Erlebnis im brandneuen Design mit neuen digitalen Elementen wie Bestellterminals freuen. Das Restaurant erstrahlt außerdem im neuen Royal-Design.“ Dieses zeichne sich durch einladende Räume aus, die einen freien Blick über den gesamten Gastraum ermöglichen. „Gedeckte Farben und viele Holzelemente schaffen eine moderne und gleichzeitig gemütliche Atmosphäre, die durch eine Vielzahl von Texturen und natürlichen Materialien abgerundet wird“, heißt es in der Mitteilung.

Die Eröffnung ist „aktuell für Ende Oktober“ geplant: „Das Restaurant-Team ist bereits Feuer und Flamme und freut sich, bald auch zahlreiche Gäste in Sulingen begrüßen zu dürfen.“

Daten zur Restaurantkette Burger King

Die Restaurantkette Burger King entstand 1954 mit der Eröffnung des ersten Standortes in Miami, und seit 1975 ist das Unternehmen auch mit Restaurants in Europa vertreten. Derzeit zählen zum Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 18 600 Restaurants in 100 Ländern und US-Territorien; gut 750 Standorte sind es in Deutschland. Nahezu 100 Prozent der Restaurants werden von unabhängigen Franchisenehmern geführt. Bekanntestes Produkt der Kette ist der „Whopper“, der 1957 eingeführt wurde.