Bonke und Winalke führen ab 2020 Lebenshilfe

Sulingen – Geschäftsführerin Annette Lüneburg verlässt die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz GmbH mit Ablauf des Jahres. Sie wird Anfang 2020 als Sprecherin Teil der Geschäftsführung der Paritätischen Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland gGmbH. Der Vorstand des Vereins Lebenshilfe Grafschaft Diepholz um Vorsitzenden Piet Hirtler und Stellvertreter Torsten Freyer gab Mittwochabend während der Jahreshauptversammlung die Nachfolgeregelung bekannt. Hirtler sprach von einer Doppelspitze, die man zukünftig mit der Geschäftsführung der Gesellschaft betraue.

Die kaufmännische Geschäftsführung übernimmt demnach mit Jahreswechsel Bastian Winalke, die pädagogische Geschäftsführung Lüneburgs bisheriger Stellvertreter Karsten Bonke. Bonke hatte bis dato schon die Funktion der Pädagogischen Gesamtleitung der Lebenshilfe-Einrichtungen inne.

+ Geht: Annette Lüneburg. © Schlotmann

Die Struktur, die die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz mit Jahresende einnimmt, sei laut Annette Lüneburg nicht neu; zumindest operativ: „In der Regel hat der Pädagoge die Ideen – und der Kaufmann die Bedenken“, erklärte die scheidende Geschäftsführerin. 2016 hatte sie die Nachfolge von Michael Lensing angetreten. „Seitdem arbeiten Herr Bonke und ich eng zusammen. Wir haben uns jeden Tag ausgetauscht. Dem Vorstand war wichtig, dass das, was wir in den vergangenen vier Jahren auf den Weg brachten, fortgeschrieben wird. Verein und Gesellschaft stehen auf gesunden Füßen.“

Karsten Bonke ist seit 34 Jahren für die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz tätig. Er kam 1985 als Grund- und Hauptschullehrer in das Unternehmen. „Ich habe nach relativ kurzer Zeit gemerkt: Das ist das, was ich machen möchte.“ Berufsbegleitend ließ sich der heute 60-Jährige zum Förderschullehrer ausbilden. 1989 übernahm er die Leitung der damaligen Lebenshilfe-Tagesbildungsstätte in Sulingen, der heutigen Paul-Moor-Schule; später zusätzlich auch die der in Diepholz. Seit vier Jahren verfügt Karsten Bonke über Einzelprokura. Bonke zu seiner persönlichen Zielsetzung in der neuen Funktion: „Es wäre fatal, jetzt wieder alles umzukrempeln, nur weil die Geschäftsführung wechselt. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft meistern werden. Ich freue mich auf die Arbeit.“

Nachfolgesuche begann im Juli

Bastian Winalke ist 29 Jahre alt. Er absolvierte 2010 sein Abitur am Gymnasium Sulingen. Den Zivildienst verbrachte Winalke in der Kindertagesstätte der Lebenshilfe in der Sulinger Ortschaft Lindern, bevor er das Studium der Betriebswirtschaftslehre aufnahm. „Zunächst auf Bachelor. Das Masterstudium habe ich dann obendrauf gesetzt.“ Vertieft habe er seine Studiengänge im Schwerpunkt Lebensentwicklung, erklärte Winalke, „Fachrichtung war Strategische Unternehmenssteuerung.“ Erste Berufserfahrungen sammelte der zukünftige kaufmännische Geschäftsführer der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz in der Privatwirtschaft; in der Buchhaltung und im Controlling eines Handelsunternehmens in der Region. Danach wirkte er als Verwaltungsprüfer beim Landkreis Nienburg. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe“, sagte er Mittwochabend im Café Delsul.

Laut Vorsitzendem Hirtler hatte sich der Vorstand der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz schon im Juli angesichts der in der Geschäftsführung drohenden Vakanz auf die Suche nach einer Nachfolgeregelung begeben. Annette Lüneburg sprach am Mittwochabend im Café Delsul in Sulingen von einer „agilen Führungsstruktur“, die man geschaffen habe. „Die Arroganz des Arbeitgebers von früher zieht heute nun wirklich nicht mehr.“