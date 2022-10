Musik und Geschichten von Dieter Falk beim Sulinger Stiftungsabend

Komponist, Pianist und Hochschuldozent Dieter Falk ist am 30. Oktober im Stadttheater zu Gast. © Detlef Krentscher

Sulingen – Für den 15. Stiftungsabend, der am Sonntag, 30. Oktober, um 19 Uhr im Stadttheater beginnt, kündigt Dr. Ernst Funck, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Kirche für Sulingen, einen Konzert-/Leseabend mit Dieter Falk an.

„Der Komponist und Pianist gehört mit fünf ,Echo‘-Nominierungen zur Spitze der deutschen Musikszene.“ Falk sei Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Düsseldorf, Dozent für Dirigieren und Gospel-Piano an der Hochschule in Regensburg. „Der erfolgreiche Musikproduzent wird sein 40-jähriges Schaffen Revue passieren lassen, seine größten Hits spielen und deren Entstehungsgeschichte erzählen. Begleitet wird er von Daniel Rheinbay an Perkussionsinstrumenten.“

Den Auftritt bereichere Dieter Falk mit Auszügen aus seiner Autobiographie „Backstage – von PUR, Popstars und den zehn Geboten“ – „mit wunderbaren Geschichten des sympathischen Vollblutmusikers über das Leben, die Liebe und sinnstiftende Momente. Sie gewährt Einblicke in die Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern aus der Popmusik so wie der Schlagerszene und handelt vom Spagat zwischen Musikbusiness und Glauben.“

Eintrittskarten (Erwachsene 13 Euro, Schüler zehn Euro; plus zwei Euro Vorverkaufsgebühr) gibt es beim Kulturverein Sulingen (Tel. 04 2 71 / 14 40, Ticketshop auf www.kulturverein-sulingen.de), in der Buchhandlung Eulenspiegel und an der Abendkasse.

Funck: „Die Veranstaltung wird unterstützt vom Landschaftsverband Weser Hunte, was die günstigen Eintrittspreise ermöglicht.“