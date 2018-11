Musik und Show, mit Herz

Herbstkonzert von „Sound of Sulingen“ und Gästen im Stadttheater

+ Die Musiker von „Sound of Sulingen“. - Fotos: S. Wendt

Sulingen - Familie Beger sitzt in der ersten Reihe, kann die erste Frage natürlich beantworten: Es ist der 14. Konzertabend, zu dem die Sulinger Marching Band „Sound of Sulingen“ einlädt. Familie Beger wird das 15. im kommenden Jahr wohl auf Einladung der Musiker besuchen. Ein Abend mit Musik und Show hieß es in der Einladung – offen blieb, zunächst, die Bandbreite dessen, was man da im Stadttheater erwarten durfte.