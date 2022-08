Musik für einen entspannten Abend im Sulinger „Jozz“

Von: Harald Bartels

Teilen

„Tenski“ gibt ein erneutes Gastspiel im „Jozz“ in Sulingen. © Patrick Schulze

Sulingen – Auf einen entspannten Abend mit Musik unter freiem Himmel dürfen sich die Besucher am Samstag, 13. August, in Sulingen freuen: Ab 20 Uhr lädt das Jugendzentrum „Jozz“ zur dritten Runde der „Terrassenkonzerte“.

Am Rahmen der Veranstaltungsreihe ändere sich nichts, so Volkhardt „Raspe“ Schumacher aus dem Organisationsteam. Heißt also: Drei Acts aus unterschiedlichen musikalischen Richtungen treten auf der Bühne auf der Terrasse des „Jozz“ auf. Der Eintritt ist frei, aber zugunsten der Künstler steht eine Spendenbox bereit.

Das Programm des Abends eröffnet Isabelle Gebhardt aus Hannover. Ihre Musik, die sie an der akustischen Gitarre begleitet, beschreibt sie als „emotional, ursprünglich, eingängig – perfekt gemacht, um die Seele baumeln zu lassen, mit Freunden einen entspannten Abend zu verbringen oder zum Nachdenken anzuregen.“ Ihre Einflüsse schöpft die Musikerin aus Pop, R&B, Country und Soul.

Ebenfalls dabei ist Isabelle Gebhardt. © Rafael Gruber

Hinter dem Namen „Vinter“ verbirgt sich das Soloprojekt der Sängerin Nicola Kilimann. Die in essen geborene Künstlerin studiert inzwischen an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover im Bereich Popular Music. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie ihr erstes Album „Seasons“ – ein Konzeptalbum, dass die Hörer durch die vier Jahreszeiten führt mit Stücken zwischen Folk und elektronischer Musik.

Den Abschluss bildet „Tenski“, ein Singer und Songwriter aus Bremen, der Deutschpop mit stillen Momenten, aber auch tanzbaren Elementen liefert. Bereits im Februar 2017 gastierte er unter dem Künstlernamen „Pad“ bei den „Ruhigen Nummern“ im „Jozz“. „Wir haben seinen Auftritt in guter Erinnerung“, so Schumacher, und er habe sich ständig weiterentwickelt – so gut, dass er es im vergangenen Jahr in Staffel elf der Sendung „The Voice of Germany“ und im Team von Mark Foster antrat.

„Vinter“ ist am 13. August im „Jozz“. © Laura Schepers