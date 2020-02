Museen als Orte von Geschichten

Sulingen – Die Mitglieder des Heimatvereins Sulingen sind weiter mit dem Umzug der Museumsexponate in die frühere Grundschule an der Schmelingstraße beschäftigt (wir berichteten). Noch geht es nur um das Einlagern der Objekte, aber mittelfristig stellt sich für die Verantwortlichen die Frage, wie die Ausstellungsstücke am neuen Standort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hilfestellung dabei bietet der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen, und Museumsreferent Oliver Freise gibt im Interview Tipps, wie sich ehrenamtlich geführte Museen attraktiv gestalten lassen.

Herr Freise, was können kleine, ehrenamtlich geführte Museen tun, um attraktiver zu werden?

Wir können keine generelle Empfehlung geben, dafür ist jeder Standort zu unterschiedlich. Wir müssen genau hingucken, wie die Situation vor Ort ist, um uns dann – auf Augenhöhe mit den Kollegen dort – Gedanken zu machen. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass beim Museumsteam die Bereitschaft da ist, sich verändern zu wollen.

Was gehört denn grundsätzlich zu einem modernen Museum?

Die Besucher achten heute nicht nur auf die Ausstellung und die Inhalte, sondern auch auf banale Eigenschaften: Werde ich freundlich angesprochen, werde ich begleitet, gibt es Sitzgelegenheiten oder Toiletten, kann ich ein Stück Kuchen essen und eine Tasse Kaffee trinken? Das sind Aspekte, die viele Besucher erwarten, und man muss auch berücksichtigen, dass sich die Museen heute mit vielen anderen Freizeitangeboten messen müssen.

Kernstück eines Museums ist dessen Ausstellung: Was gibt es zu beachten?

Die Ausstellungen sollten modern sein, im Sinne von: Inwieweit ist das, was ich transportiere, anknüpfbar an die heutige Lebenssituation? Was nützt, als Beispiel, das Spinnrad in der Ecke, wenn ich mit dem Objekt keine Geschichte erzähle?

Interaktion ist ein viel gebrauchtes Stichwort. Braucht es in Museen zwingend Touchscreens und andere Technik?

Die Besucher erwarten Beteiligungsmöglichkeiten, aber das kann auch sein: Kann ich Kommentare abgeben? Oder: Darf ich fotografieren? Interaktion ist wichtig, aber das Mittel hängt ab von der Bedürfnislage der Besucher und auch von ihrer Altersstruktur. Die Museen sollten Angebote schaffen und sie ausprobieren, um dann die Besucher und die nähere Umgebung zu fragen: Was gefällt euch, was vermisst ihr?

Wie sieht eine moderne Form der Präsentation der Ausstellungsstücke aus?

Die Menschen sind nicht mehr wie in den Siebzigern oder Achtzigern bereit, lange Texte zu lesen, daher muss man andere Vermittlungsformen wählen. Einigen reicht eine kurze Beschreibung, andere wollen ausführlich etwas lesen. Unterschiedliche Tiefen wären zu empfehlen, beispielsweise einen Raum mit einem größeren Text zu einem zentralen Thema, dazu genauere Texte zu ein, zwei Objekten und kürzere zu den übrigen Exponaten. Möglich wäre auch ein Begleitbuch mit vertiefenden Beiträgen. Wichtig ist, ein klares Konzept zu haben, was ich erzählen will, damit es für die Besucher ebenso wie für das Museum ein klares Bild ergibt.

Alle Museen im Sulinger Land werden ehrenamtlich geführt. Was empfiehlt sich für diese Einrichtungen besonders?

Immer bewährt hat sich, dass sich ehrenamtliche Museen nicht einigeln, sondern transparent sind und offen machen, was sie zeigen wollen und wo es Unterstützungsbedarf gibt. Man muss sich klar machen, was die Themen vor Ort sind und wie der Sammlungsbestand dazu ist. Wir als Verband stehen für Fragen zur Verfügung, aber es kann auch helfen, Tagungen zu besuchen und sich von Gleichgesinnten Tipps zu holen.

Welche ehrenamtlichen Museen sind ihrer Meinung nach bei der Ausstellungsgestaltung vorbildlich?

Sehr erfolgreich ist das Heimatmuseum Seelze bei Hannover, aber auch das Feuerwehrmuseum Salzberg und das Kehdinger Küstenschifffahrts-Museum.