Müller und Co. schließt

Aufgabe der Handelsbetriebe in Sulingen und Diepholz

+ Die Firma Müller und Co. wird nach einer mehr als hundertjährigen Firmengeschichte den Möbel- und Küchenhandel aufgeben. Hauptsitz ist an der Nienburger Straße in Sulingen. - Foto: Schlotmann

Sulingen - Die Mitarbeiter sind seit Freitag informiert. „Die Entscheidung ist gefallen und wir haben sie uns nicht leicht gemacht: Die Firma Müller und Co. wird nach einer mehr als hundertjährigen Firmengeschichte den Möbel- und Küchenhandel aufgeben“, bestätigt Jan Schwabe, Geschäftsführer der Möbelhaus Friedrich Müller GmbH & Co. KG. Gemeinsam mit seinem Vater, dem Architekten und Tischlermeister Heinrich Schwabe, habe er in den vergangenen Monaten intensiv die Möglichkeiten zu einer Fortführung der Betriebe an den Standorten in Sulingen und Diepholz durchdacht. Mit dem Ergebnis, dass „die Risiken der Zukunft größer als die Chancen sind“, sagt Schwabe.