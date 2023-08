Mühlengeschichte mit dem Rad erkunden

+ © Bartels Für die „Mühlendreieck-Radtour“ werben vor der Windmühle Labbus Nina Kühling (Mühlenverein Labbus), Bea Tilanus (Wassermühle Bruchmühlen), Aileen Hansing, Jens Köroska, Marcel Brandes (alle Mühlenverein Labbus), Florian Butt (Wassermühle Neubruchhausen) und Helmut Hansing vom Mühlenverein Labbus (von links). © Bartels

Labbus / Bruchmühlen / Neubruchhausen – Das „Mühlendreieck Landkreis Diepholz“ ist bisher nur Eingeweihten ein Begriff. Das soll sich ändern: Die Verantwortlichen präsentieren eine Dreiecksfahrradtour, die am 4. und 5. August mit einem besonderen Radler eingeweiht wird.

Das Dreieck setzt sich zusammen aus den beiden Wassermühlen Bruchmühlen bei Bruchhausen-Vilsen und Neubruchhausen sowie der Windmühle Labbus bei Sulingen und entstand 2021. „Wir waren da alle noch in der Bauphase“, berichtet Aileen Hansing, 1. Müller des Mühlenvereins Labbus, „aber wir kannten uns vorher schon und wussten, dass wir alle die gleiche Vision haben: Historische Handwerksmühlen, die keine Kulisse sind, sondern produzieren.“ Das Spannende dabei sei, dass diese Mühlen die Mühlentechnik vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre hinein zeigen und mit drei unterschiedlichen Antrieben arbeiten: In Bruchmühlen liefert ein Wasserrad die Energie, in Labbus dreht der Wind die Mühlenflügel und in Neubruchhausen arbeitet ein Dieselmotor.

„Wir waren die einzigen Mühlen im Landkreis, die vorhatten zu mahlen“, ergänzt Bea Tilanus, Müllerin in Bruchmühlen. Außerdem ist das gemeinsame Ziel, die Eintragung in die Unesco-Liste des traditionellen Müllerhandwerks als immaterielles Weltkulturerbe zu erreichen, ähnlich wie es bereits der niederländischen Mühlenvereinigung „De Hollandsche Molen“ gelungen ist.

„Alle drei sind ,schlüsselfertig‘ für die Produktion“, betont Florian Butt, Müller in Neubruchhausen. Das können inzwischen auch die Besucher live verfolgen, denn seit zwei Monaten öffnet auch die dortige Mühle – wie die beiden anderen „Dreiecksspitzen“ jeweils am vierten Sonntag im Monat. Seine Erfahrung: An diesen Sonntagen kommt, ebenso wie am „Tag des offenen Denkmals“ Anfang September, das „interessierte Publikum: Da stehen auch Menschen vier Stunden vor dem Dieselmotor und sehen zu, wie sich die Teile bewegen.“ Im Gegensatz dazu ist der Mühlentag am Pfingstmontag „mehr ein Volksfest für die ganze Familie“, merkt Helmut Hansing, 1. Vorsitzender des Mühlenvereins Labbus, an. Einblicke in das Müllerhandwerk sind nach Anmeldung in allen drei Mühlen auch zu anderen Terminen möglich. Die Kontaktdaten der Ansprechpartner finden sich, neben weiteren Informationen zu den jeweiligen Mühlen, auf der Internetseite des „Mühlendreiecks“.

Verbunden sind die drei Standorte nun auch über eine Radtour. Sie ist aufgeteilt in drei Etappen – zwei von je etwa 25 Kilometern Länge und eine mit 15 Kilometern Länge. Sie führt überwiegend über asphaltierte Wege mit wenigen Teilstücken, die geschottert sind oder aus Graswegen bestehen. „Mit dem Fahrrad kommt man überall gut durch“, versichert Jens Köroska vom Mühlenverein Labbus, der die Route mit ausgearbeitet hat. Der genaue Verlauf ist auf der Internetseite des Dreiecks veröffentlicht, zudem kann man sich die Routen unter dem Stichwort „Mühlendreieck DH“ herunterladen. Beim Bewältigen der gut 65 Kilometer helfen die gastronomischen Angebote in der Nähe der Start- und Zielpunkte: In Neubruchhausen finden Gäste das Restaurant „Zum Mühlenteich“ gleich nebenan, in der Nähe der Wassermühle Bruchmühlen liegen das Forsthaus Heiligenberg und die Klostermühle und von der Mühle Labbus ist die Sulinger Innenstadt mit verschiedenen Angeboten nur etwa zwei Kilometer entfernt.

Zur Eröffnung erwarten die drei Mühlen am 4. und 5. August nun Nico Papineau Salm, den Vorsitzenden von „De Hollandsche Molen“, der die drei Etappen nacheinander abfahren wird. Den Kontakt hergestellt hat Bea Tilanus, die bei dieser Vereinigung die drei Ausbildungen für Wind- und Wassermühlen sowie zum Kornmahlen absolvierte und bereits in den Niederlanden als Müllerin tätig war. Zum 100-jährigen Bestehen der niederländischen Organisation im vergangenen Jahr hatte der Vorsitzende 100 der rund 1 200 funktionsfähigen niederländischen Mühlen mit dem Fahrrad besucht. „Wir sind die ersten ausländischen Mühlen, die er besucht“, verrät Bea Tilanus, „und er macht das gerne, um die Aufnahme auch nicht-niederländischer Mühlen in die Unesco-Liste zu unterstützen.“

Dazu wird er am Freitag, 4. August, am Nachmittag in Neubruchhausen eintreffen. Nach einer Führung durch die dortige Mühle startet er mit Mitgliedern des Vereins Wassermühle Neubruchhausen nach Bruchmühlen. Hier trifft er am Samstagvormittag beim Brunch zusammen mit dem Vorstand der Mühlenvereinigung Bremen-Niedersachsen sowie dessen Arbeitskreis Freiwillige Müller und Müllerinnen, bevor es auf die Schlussetappe nach Labbus geht.

Das „Mühlendreieck“ will jedoch keine reine Touristenattraktion sein: „Die Müllerausbildung ist hier sehr theoretisch, weil es so wenig mahlende Mühlen gibt“, weiß Bea Tilanus. Daher wollen sich die drei Mühlen einerseits der praktischen Ausbildung von „Mühlenhelfern“ öffnen, und andererseits sollen sie auch der Mühlenvereinigung Bremen-Niedersachsen und der Müllergilde, der Interessengemeinschaft für das traditionelle Müllerhandwerk und historische Mühlen, für Kurse zur Verfügung gestellt werden. „Wir können uns auch mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen unterstützen“, sagt Florian Butt – und meint dabei auch die verschiedenen Ausbildungswege der Müller an den drei Standorten: Er selbst ist ausgebildeter Berufsmüller, und Aileen Hansing hat die Ausbildungen zum freiwilligen Müller und zum zertifizierten traditionellen Mahlmüller absolviert.

Ein geschlossener Kreis soll das „Mühlendreieck“ nicht bleiben – „wir benennen uns aber nicht um“, versichert Florian Butt lachend. „Wir wollen andere Mühlen dazu ermutigen und zeigen, dass sie auch verkehrsfähige Produkte liefern können“, erläutert Aileen Hansing. Die größte Hürde dabei ist oft der Mangel an Müllern und Helfern, denn „viele Mühlen in Niedersachsen haben noch die Technik zum Produzieren, aber es fehlt der Anschub“, weiß Florian Butt. Bisher gebe es für den Zusammenschluss aus Mühlenkreisen nur positive Reaktionen, berichtet Aileen Hansing: „Wir haben viel Zuspruch und Unterstützung bekommen.“