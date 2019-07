Geschäftsführerin Lüneburg verlässt die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz

Annette Lüneburg im Frühjahr 2016 vor dem Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Am Nordsee. Die 46-Jährige verlässt die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz.

Sulingen – Die Mitarbeiter sind informiert. Die Nachricht verbreitet sich im Mittelzentrum wie ein Lauffeuer: Geschäftsführerin Annette Lüneburg verlässt die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz mit Ablauf des Jahres. Die 46-Jährige wird Anfang 2020 als Sprecherin Teil der Geschäftsführung der Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland gGmbH.

450 Mitarbeiter zählt die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz aktuell, in Annette Lüneburgs zukünftigem Tätigkeitsfeld sind es an die 1 000.

„In ähnlichen Strukturen“, räumt die 46-Jährige ein. Neben den Fachbereichen Kinderkrippen, Kindergärten und Kindertagesstätten, Schulen, Frühe und Offene Hilfen sowie Wohnen, wie bei der Lebenshilfe im Südkreis Diepholz, betreut die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland gGmbH zusätzlich Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen und eine Ausbildungsstätte für Heilerziehungspfleger.

Gereizt hätten sie, sagt die scheidende Geschäftsführerin, an der Aufgabe die Herausforderungen, die sie in der neuen Funktion erwarten. Charme habe auch, dass sie mit ihrer Familie im Südkreis Diepholz wohnen bleiben könne. „Wir sind hier längst heimisch geworden.“

2016 hatte Annette Lüneburg bei der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz die Nachfolge von Michael Lensing angetreten, war vom Hamburger Lebenshilfe-Werk in die Region umgesiedelt.

Die Geschäftsführerin, die ursprünglich aus dem Landkreis Wolfenbüttel stammt und nach der Schulzeit zunächst eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin absolvierte, war vor ihrem Engagement im Südkreis Diepholz unter anderem als Leiterin einer Wohngruppe tätig, engagierte sich selbst in der Ausbildung von Heilerziehungspflegern und stieg erst im Alter von 30 Jahren in das Studium der Wirtschaftswissenschaften ein.

Während ihrer Vorstellung vor der Mitgliederversammlung des Vereins Lebenshilfe im November 2015 hatte sie erklärt, sich auf das strategische Management im Nonprofit-Sektor fokussieren zu wollen.

Ihr Motto „Hände an die Basis“ ist bis heute inoffizielles Leitbild in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz.

„Ich komme von der Basis“, räumte sie bei Amtsantritt mit Blick auf ihre Vita ein. Insofern liege es ihr fern, dem „Overhead“ Ressourcen zulasten der Arbeit am Menschen zuzuführen. „Das ist auch heute noch so“, sagte sie gestern.

2016 schon kündigte sie an, neue Wohnformen im Mittelzentrum etablieren zu wollen. Erst im Juni dieses Jahres legten die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz und die „casa“-Baubetreuungsgesellschaft den Grundstein für die inklusive Wohnanlage am Schwafördener Weg / Ecke Hasseler Feldweg. In den 30 Wohneinheiten finden ab Mai 2020 Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ihr neues Zuhause (wir berichteten).

Lüneburg wird Ende des Jahres auf eine Vielzahl von Projekten zurückblicken können. „Ich war immer nur Impulsgeberin“, sagt die Geschäftsführerin. „Umgesetzt wurden die Ideen von den Mitarbeitern.“