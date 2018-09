Moorbrand: Auch Sulinger THW-Kräfte im Einsatz

Logistische Unterstützung

+ © THW Die Führungsstelle des Technischen Hilfswerks für den „Bereitstellungsraum 500“, eine Zeltstadt, in der 500 Einsatzkräfte untergebracht werden können. © THW

Sulingen - Starker Qualmgeruch am Dienstagabend in der Sulinger Innenstadt – „da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie das hier vor Ort war“, stellt Volker Schweers, Ortsbeauftragter des Ortsverbandes Sulingen im Technischen Hilfswerk, am Mittwochnachmitttag im Telefonat mit der Redaktion fest.