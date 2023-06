Kleiderschränke sind Mangelware im Sulinger Möbellager

Von: Harald Bartels

Im Möbellager sichten Christa Schlüterbusch und Dr. Ernst Funck die Bestände. © Bartels

Sulingen – Dicht an dicht stehen Schränke, Regale, Kommoden und Tische, nur schmale Gänge erlauben das Bewegen in dem gut 60 Quadratmeter großen Raum: Das Möbellager der Flüchtlingsinitiative Sulingen ist gut gefüllt – jedoch nicht alles, was hier steht, wird auch benötigt.

Etwa eine mehrere Meter breite Wohnzimmerschrankwand: „Die Geflüchteten haben oft gar nicht so große Wohnungen“, weiß Christa Schlüterbusch, die das Lager betreut. Hinzu kommt, dass die Menschen für derartige Möbel, ebenso wie beispielsweise für Bücherregale, kaum Verwendung haben, berichtet Dr. Ernst Funck, Sprecher der Flüchtlingsinitiative. Zweck des Möbellagers sei vor allem, die Menschen mit einer Grundausstattung zu versorgen, die von einer Unterbringung in einer der möblierten Unterkünfte in eine eigene Wohnung wechseln. „Sie haben kaum Bücher, und ihre Gläser stellen sie lieber in den Küchenschrank.“

Derzeit besonders gefragt sind Kleiderschränke, allerdings aufgrund des vorhandenen Platzes nur solche mit zwei oder maximal drei Türen. „So etwas bekommen wir kaum herein“, stellt Funck fest. Bedarf gibt es zudem für Betten sowie für Tische und Stühle als Küchenausstattung. Ebenfalls auf der Wunschliste: ein kleines Trampolin, gedacht für eine Familie, die gerade eine Wohnung mit einer kleinen Gartenfläche bezogen hat.

Seit 2018 ist das Möbellager am Schwafördener Weg untergebracht, zuvor war es auf zwei Standorte aufgeteilt. In Zusammenarbeit mit der Kleiderkammer in Kirchdorf und der Sulinger Tafel werden von hier Menschen im Sulinger Land ausgestattet. „Ich bin froh, dass wir die Halle haben“, sagt Christa Schlüterbusch, die sich seit fünf Jahren um die Einrichtung kümmert. Sie ist auch zuständig für die Annahme der Möbelspenden, die – vorzugsweise mit einem Foto – telefonisch bei ihr (01 71 /4 80 73 44), Rike Uhlemann (Tel. 0173 / 3 68 92 33) und Ernst Funck (01 75 / 8 75 08 02) angekündigt werden müssen, damit sie entgegengenommen werden können. Einzige Bedingung ist, dass die Möbel intakt sind – auf eine bestimmte Stilrichtung kommt es nicht an. „Es gibt ganz unterschiedliche Vorlieben“, stellt Schlüterbusch fest: Manches, wofür sie eine lange Verweildauer im Lager befürchtet habe, sei schon bald wieder an einen neuen Platz gelangt. „Ich freue mich, wenn schöne Sachen hereinkommen – aber ich freue mich auch, wenn jemand kommt, der die Sachen gebrauchen kann. Mir macht die Arbeit Spaß!“