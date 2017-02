SoVD-Ortsverband Sulingen: „Modern aufgestellt“

Sulingen - Bürgermeister Dirk Rauschkolb zollte dem Sozialverband, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feierte, im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins seinen Respekt: „Der Sozialverband ist modern aufgestellt, die Internetpräsenz gelungen. Herzlichen Glückwunsch.“

In seinem Grußwort lobte er den Einsatz der Vereinigung für sozialpolitische Gerechtigkeit. Die Stadt Sulingen habe einige Impulse aufgenommen, wolle sich unter anderem verstärkt für die Inklusion engagieren. Dem Wunsch des Kreisverbands auf Einführung einer Ehrenamtskarte habe man nicht entsprochen. Rauschkolb: „Sulingen hat sich dagegen entschieden, da nicht alle, die sich engagieren, davon profitieren. Wir würdigen das Ehrenamt in anderem Rahmen.“ Volker Wall, örtlicher Koordinator des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge, dankte dem SoVD für seine Unterstützung bei der Pflege der Gräber und der Ausrichtung des Volkstrauertags. Er schätze den Sozialverband für seinen Kampf um soziale Gerechtigkeit, aber auch für sein soziales Engagement für die Menschen vor Ort. Vorsitzenden Detlef Schumacher unterstrich die gute Zusammenarbeit im Vorstandsteam. Dieses zog eine überaus positive Bilanz. Dem Ortsverein gehören 1273 Mitglieder an. Die zahlreichen Veranstaltungsangebote des Sozialverbands werden gut genutzt, parallel dazu wächst der Bedarf an Sozialberatung stetig. Die Finanzen stellte Schatzmeister Roland Gösele vor. Der Ortsverein erwirtschaftete ein Plus von knapp 2000 Euro, auf Antrag der Revisoren entlastete die Versammlung den Vorstand einstimmig.

1,15 Millionen Euro erstritten

Ortwin Stieglitz, der am Samstag den Kreisverbandsvorstand vertrat, bedauerte die langen Vorlaufzeiten bei der Sozialberatung, die durch den Ausfall von Mitarbeitern bedingt gewesen seien. Aktuell müsse man eine Wartezeit von fünf bis sechs Wochen einkalkulieren. Im vergangenen Jahr hätten die Mitarbeiter rund 1000 Antrags- und Widerspruchsverfahren abgewickelt und für die Mitglieder 1,15 Millionen Euro erstritten. Für die Antragsteller habe sich die Mitgliedschaft in der starken Sozialgemeinschaft ausgezahlt. Stieglitz: „Das sind keine Almosen! Wir helfen Ihnen, Ihren Rechtsanspruch durchzusetzen.“

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung zeichnete Ortwin Stieglitz Schatzmeister Roland Gösele und Beisitzer Uwe Overhoff mit der SoVD Ehrennadel und einer Urkunde des Landesverbands aus. Beide engagieren sich im Sulinger Ortsverein seit fünf Jahren im Vorstand.

Im Anschluss an Regularien und Ehrungen beleuchtete Referentin Sabine Düver aus Barnstorf Aspekte der Individuellen Gesundheitsleistungen im deutschen Gesundheitswesen

mks