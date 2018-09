Sozialstation Sulinger Land bezieht neue Räume am Wiesenweg

Sulingen - Pastorin Dagmar Brusermann, Theologischer Vorstand der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, bringt das Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter der Sozialstation Sulinger Land mit einem Satz auf den Punkt: „Die Begleitung von Menschen, die Pflege benötigen und zuhause wohnen.“

Von Montag bis Freitag dieser Woche packten die Mitarbeiter um Pflegedienstleiter Viktor Geweiler und Stellvertreterin Anna Goldstein Kartons, schleppten Inventar und Möbel. „Zum Wochenende haben wir den Umzug abgeschlossen“, meldet Anna Goldstein; aus den bisher angestammten Räumlichkeiten im SUN-Park an der Nienburger Straße in den Neubau des Vereins Palliativstützpunkt Landkreis Diepholz am Wiesenweg.

Nach der Ansiedlung des Hospizes Zugvogel und des Palliativstützpunktes an der Straße Wiesenweg und damit in unmittelbarer Nachbarschaft der Senioreneinrichtung Haus am Suletal an der Memelstraße gilt für Dagmar Brusermann und Joachim von der Osten, Kaufmännischer Vorstand der Diakonischen Altenhilfe, die Verlagerung als „weiterer wichtiger Schritt in Richtung Quartiersentwicklung und damit der Stabilisierung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter aller beteiligten Einrichtungen.“ Anna Goldstein nickt. Seit gut einem Jahr ist sie für die Sozialstation tätig. „Die räumliche Nähe und die damit verbundenen kurzen Wege macht doch schon vieles leichter.“

Deutlich zentraler

Nein, über Platzmangel hätten die Mitarbeiter im SUN-Park nicht geklagt. Anna Goldstein mit Blick auf die neuen Räume am Wiesenweg: „Hier haben wir eine bessere Strukturierung des Platzangebotes und eben ein besseres Umfeld. Es ist alles deutlich zentraler.“

In der Summe stehen den Mitarbeitern am neuen Standort nahezu 500 Quadratmeter Nutzfläche im Erdgeschoss des Neubaus zur Verfügung; aufgeteilt in Büroräume, mehrere Lagerräume, eine Küche, einen Besprechungsraum, Umkleidemöglichen und Sanitärraume inklusive Duschen für Frauen und Männer. „Auf die mussten wir bisher verzichten“, erklärt Anna Goldstein. Eigentümer des Gebäudes ist der Verein Palliativstützpunkt Landkreis Diepholz.

Für Dagmar Brusermann stehen die Sozialstationen in der direkten Nachfolge der Gemeindeschwestern, „die man früher ja hatte“. Diese Nachfolge legitimiere das Engagement von Kirche in dem Arbeitsbereich. Neben der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sulingen Trägerin der Sozialstation.

Aktuell 149 Patienten in der Betreuung

Seit dem Jahr 2009 wirkten die 34 Mitarbeiter der Einrichtung aus den Räumen im SUN-Park heraus; überwiegend in Teilzeit. Aktuell betreuen sie 149 Patienten. Wobei es laut Anna Goldstein deutlich mehr sein könnten. Was fehle, seien die Fachkräfte. „Die Nachfrage ist da. Momentan kann man nicht jedem Wunsch gerecht werden.“ Und der Bedarf steige kontinuierlich.

Joachim von der Osten nennt Zahlen aus dem aktuellen Pflegeheimreport: „2015 hatten wir 2,8 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Für das Jahr 2025 werden 3,7 Millionen prognostiziert, 2030 haben wir 4,1 Millionen Pflegebedürftige. Die Nachfrage ist riesig, aber wir kriegen das nicht mehr hin, weil die Kräfte zurzeit nicht da sind.“

Offiziell eingeweiht werden die neuen Räume Ende September; im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Sozialstation Sulinger Land. „Im Rahmen einer Feier mit einem geladenen Personenkreis“, erklärt Dagmar Brusermann.

Wann die Räumlichkeiten der Öffentlichkeit vorgestellt werden, ist laut Joachim von der Osten noch offen. Durchaus denkbar sei ein Tag der offenen Türen im Sommer 2019, an dem sich alle Einrichtungen in dem Quartier beteiligen. „Aber das muss erst noch besprochen werden.“ - oti