Mitreden bei der Innenstadtsanierung in Sulingen

Von: Harald Bartels

Mehr Besucher als erwartet beteiligten sich am Bürgerforum in der Alten Bürgermeisterei. © Bartels

Sulingen – Die Sanierung der Sulinger Innenstadt ist beschlossen, doch die Einzelheiten stehen noch nicht fest. Bei der Gestaltung sollen die Einwohner mitreden dürfen: Den Auftakt machte am Donnerstagabend das erste Bürgerforum, zu dem die Stadtverwaltung und die Planungsgesellschaft „WoltersPartner Stadtplaner GmbH“ in die Alte Bürgermeisterei eingeladen hatten.

Das große Interesse daran überraschte die Organisatoren, die noch rasch Stühle nachstellten, bevor Bürgermeister Patrick Bade die Teilnehmer begrüßte. Für die geplante Sanierung hat der Stadtrat 2020 das integrierte städtische Entwicklungskonzept (ISEK) verabschiedet, das die Grundlage für die geplante Sanierung bildet, erinnerte Stadtplanerin Sonja Pack-Hast. Darauf aufbauend werde nun der Rahmenplan erarbeitet, der als informelles, also nicht rechtsverbindliches Planungsinstrument die Entwicklungspotenziale ausloten und Perspektiven für die künftige Nutzung darstellen solle.

Zur Vorbereitung habe sie zusammen mit Kollegen Sulingen im Juli und August besucht, um eine Bestandsanalyse der Stärken und Schwächen der Innenstadt vorzunehmen, aufgeteilt in vier Themenfelder. Unter dem Oberbegriff „Nutzung“ laute das Ergebnis, dass Leerstände gar kein so großes Thema sind. Sulingen sei ein gutes, funktionierendes Mittelzentrum, von der Langen Straße hätten sie ein sehr positives Bild mitgenommen.

Mitarbeiter der Planungsgesellschaft nahmen die Anregungen der Teilnehmer auf. © Bartels

Das gilt allerdings nur eingeschränkt für die Verkehrssituation: „Die Radfahrer stehen nicht immer im Mittelpunkt bei der Fahrradstraße“, stellte Pack-Hast fest, und auf dem Bürgersteig sei teilweise wenig Platz für Fußgänger. Bei den Parkplätzen gebe es dagegen ein mehr als ausreichendes Angebot.

„Stadt und Klima“: Ihnen sei aufgefallen, dass die Sule-Niederung zwar nah an der Innenstadt liege, aber durch eine deutlichere Verkehrsführung oder Hinweisschilder besser angebunden werden müsse. Zudem fehlten bei den Parkplätzen noch Bäume zum Beschatten und Abkühlen.

Rasch füllten sich die ausgehängten Pläne der Innenstadt mit Vorschlägen. © Bartels

Das Ortsbild sei geprägt von der Langen Straße mit den Fachwerksgebäuden. Hier sei allerdings der Straßenbelag teilweise ausgefahren, und der Neue Markt müsse für einen angenehmeren Aufenthalt umgestaltet werden.

Ausgehend von der Analyse habe man drei Basisszenarien für die Innenstadt mit verschiedenen Maßnahmen entwickelt, sagte Sonja Pack-Hast. Für den westlichen Bereich der Langen Straße wird beispielsweise vorgeschlagen, stellenweise die Parkflächen zu reduzieren, für mehr Begrünung zu sorgen und das Stadtgrün im Westen besser anzubinden. Die ehemalige Volksschule könne, wenn das Jugendzentrum, wie angedacht, Teil eines soziokulturellen Zentrums in der früheren Grundschule wird, für eine Erweiterung des Rathauses genutzt werden. Für den mittleren Bereich werden eine bessere Erschließung der Parkplätze von Südstraße und Schmelingstraße, eine Einbahnstraßenregelung für die Lange Straße und Spielgeräte für Kinder empfohlen. Im östlichen Abschnitt regen die Planer eine Begrünung der Parkplätze an.

Online-Beteiligung noch bis 4. November

Im Anschluss konnten sich die Teilnehmer im Detail mit den Szenarien beschäftigen, Fragen stellen und eigene Vorschläge und Kritikpunkte anbringen. „Wir haben vieles erfahren, was uns nicht bewusst war“, zog Sonja Pack-Hast eine Bilanz, aber die Beteiligung biete die Gelegenheit zum Nachjustieren.

Um sich mit Anregungen und Kritik am Gestalten des Rahmenplans zu beteiligen, können Interessierte ab sofort auch eine eigens erstellte Internetseite nutzen. Was dort bis Freitag, 4. November, eingetragen wird, soll – ebenso wie die Anmerkungen des Bürgerforums – in den Rahmenplan einfließen. Er wird bis Jahresende erarbeitet, um dann in einem zweiten Bürgerforum, das für Donnerstag, 12. Januar, geplant ist, vorgestellt zu werden. Nach dem Abwägen von Anregungen soll der fertige Plan im März 2023 durch den Sulinger Stadtrat beschlossen werden.