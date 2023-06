Mit guten Argumenten von Sulingen nach Berlin

Von: Harald Bartels

Auf das Finale von „Jugend debattiert“ in Berlin bereitet sich Finn Schünemann (rechts) auch mit Unterstützung von Christian Kramer vor. © Bartels

Sulingen – Finn Schünemann, Schüler des Gymnasiums Sulingen, bereitet sich auf eine Reise nach Berlin vor. So weit nicht ungewöhnlich, doch das Ziel des 14-Jährigen ist das Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend debattiert“.

Mitten in den Vorbereitungen ist der Sulinger, wie er selbst sagt, und die Themen für die Debatten im Finale hat er bereits erhalten. Nervös ist er nicht, denn „Nervosität behindert nur – ich freue mich jetzt darauf, die Leute aus dem Vorbereitungsseminar wiederzusehen.“

Zu diesem Seminar waren jeweils die beiden Erstplatzierten der beiden Altersgruppen (Jahrgänge 8 bis 10 sowie Jahrgänge 11 bis 13) der einzelnen Landesentscheide eingeladen, und immerhin 59 der 64 Qualifizierten folgten der Einladung in das Tagungszentrum Burg Rothenfels nordwestlich von Würzburg. Über fünf Tage befassten sich die Teilnehmer damit, wie ein Streit entfacht und geführt wird. „Das war toll“, schwärmt Finn: Gefallen hat ihm nicht nur, die anderen Mitbewerber kennenzulernen, sondern „wir haben einen ganz anderen Blickwinkel auf das Ganze bekommen: Die Grundlagen kannte ich schon, aber wir sind in die Tiefe gegangen und haben viel praktisch geübt.“ Die Struktur einer Debatte habe er vorher schon „ganz gut“ beherrscht, diesmal jedoch seien auch Themen wie Wortwahl und Formulierungen angesprochen worden. „Wir haben auch bei den vorigen Entscheiden schon Feedback bekommen, aber diesmal hatten wir Philosophie- und Rhetoriktrainer, die auf andere Dinge achten – durch das Seminar sind wir alle noch ein gutes Stück besser geworden.“

Dabei hätte der Jugendliche eigentlich gar nicht an „Jugend debattiert“ teilnehmen wollen: Für die Projektwoche des Jahrgangs 9 im Januar hatte er sich bereits dagegen entschieden, weil der Abschlusswettbewerb zeitlich mit einem anderen Wettbewerb kollidierte. Eine Änderung des Terminplans machte die Teilnahme doch möglich. Noch viel wichtiger: Sein älterer Bruder Simon, selbst zweifacher Teilnehmer, hatte ihm zum Mitmachen geraten. „Es ist eine interessante Sache“, findet Finn. Das gilt auch für die Vorbereitung mit dem Einarbeiten in unterschiedliche Themen, aber „die Debatte ist das Beste: Wie man spontan auf die Beiträge der anderen reagiert, und man hört immer andere Perspektiven – ich finde das Format sehr gut.“

Das Bundesfinale beginnt für ihn mit der Anreise am Donnerstag, 8. Juni. Am Freitag, 9. Juni, werden die beiden Qualifikationsrunden ausgetragen, aus denen sich jeweils acht Teilnehmer für die beiden Halbfinals am Samstagvormittag, 10. Juni, qualifizieren. Die besten vier Diskutanten treten am Nachmittag im Finale an, um den Bundessieger zu ermitteln.

Finn Schünemann sieht dem Wochenende gelassen entgegen: „Ich bin bisher mit der Einstellung herangegangen, dass ich die Zeit genieße, mein Bestes gebe und Spaß habe.“ Nach dem Vorbereitungsseminar seien die Erfolgsaussichten auch abhängig von der Tagesform: „Wir sind alle ziemlich auf dem gleichen Niveau.“

Seit 2013 beteiligt sich das Gymnasium an „Jugend debattiert“, berichtet Christian Kramer, Fachobmann Politik-Wirtschaft der Schule. Seither entsende das Gymnasium jedes Jahr zwei bis vier Teilnehmer zu den Regionalentscheiden, aber der größte Erfolg sei bisher die Teilnahme am Landesentscheid gewesen. Unabhängig davon ist Kramer ein großer Verfechter des Formats: „Ich zehre viel vom Austausch mit anderen Lehrkräften und Juroren.“ Gerade das Finale in Berlin sei „ein tolles Setting und eine Wertschätzung gegenüber den Teilnehmern.“ Bei den bisherigen Startern hat er zudem positive Veränderungen festgestellt: „Sie tragen das Projekt selbst weiter und begeistern andere dafür, aber gerade in der Oberstufe werden sie reflektierter, wägen mehr ab und haben sich durch die Seminare mehr rhetorische Fähigkeiten antrainiert.“ Das bestätigt auch Finn: „Ich nehme viel mit für den Unterricht, gerade wenn es um das Abwägen und Begründen der eigenen Meinung geht.“

Für das Finale sagt Kramer: „Ich hoffe, dass Finn so viel wie möglich für sich persönlich herausnimmt und dass er belohnt wird für die Arbeit, die er hineingesteckt hat, – aber in erster Linie, dass er Spaß hat!“