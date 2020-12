Lloyd Shoes Sulingen: Jannis Berghorn als Bundessieger der Schuhfertiger ausgezeichnet

Preisübergabe bei Lloyd Shoes in Sulingen (von links): Ausbildungsleiter Dieter Horsten, Bundessieger Jannis Berghorn, IHK-Vizepräsident Ludolf Roshop und Geschäftsführer Andreas Schaller.

Sulingen – Dass Jannis Berghorn aus Uchte seine Ausbildung zum Schuhfertiger bei Lloyd Shoes in Sulingen als Landes- und Bundessieger abgeschlossen hatte, war bekannt, und am Montag erhielt er nun den entsprechenden Preis aus den Händen von Ludolf Roshop, Vizepräsident der IHK Hannover.

Der Schuhhersteller unterstütze seine Auszubildenden immer mit besonderer Intensität, und Berghorn sei zu seiner tollen Leistung vom Unternehmen als starkem Partner animiert worden.

Lloyd-Geschäftsführer Andreas Schaller verband seine Glückwünsche mit einem Dank an Berghorn für dessen Engagement: „Sie haben viele andere Azubis mit Ihrer Leistung mitgerissen.“ Lloyd Shoes gehe zwar aktuell durch schwere Zeiten, aber die Ausbildung sei für das Unternehmen immer ein wichtiges Thema gewesen und werde es weiter bleiben.

Er habe ein tolles Umfeld gehabt, betonte Berghorn und hob in seinem Dank neben den Kollegen besonders Ausbildungsleiter Dieter Horsten hervor. Der übergab schließlich die Geschenke von Lloyd – einen Gutschein für einen Schuhpflegekurs in Baden-Baden sowie, in ein Rätsel verpackt, eine professionelle Nähmaschine.