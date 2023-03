Mit dem Wachstum der Stadt Sulingen Schritt halten

Von: Harald Bartels

Die Bodenplatte für den Anbau an der Kindertagesstätte „Sule-Racker“ entsteht derzeit. © Bartels

Sulingen – Gute Nachrichten gab es am Montag für den Ausschuss für Soziales, Schulen und Jugend des Sulinger Stadtrates: Für das neue Kindertagesstättenjahr, das am 1. August beginnt, gibt es in den Sulinger Krippen und Kindertagesstätten noch genügend freie Platze. Allerdings ist das nur eine Momentaufnahme.

Die jährliche Bedarfsanalyse für Betreuungsplätze in der Stadt präsentierten Birgit Dullin, Fachbereichsleiterin Allgemeines und Soziales, und Ina Schröder, im Fachbereich zuständig für die Kinderbetreuung. Nachdem in der vergangenen Woche die Plätze in den Einrichtungen vergeben wurden, konnten konkrete Zahlen in die Analyse einfließen. Dank der drei neuen Gruppen – je eine zusätzliche Kindergartengruppe für die Kindertagesstätten „Sule-Racker“ in Sulingen und „Lindenblüte“ in Lindern sowie eine neue Krippengruppe für die Sulinger Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ (wir berichteten) – konnte die Verwaltung allen Eltern einen Platz anbieten und „fast alle Wünsche erfüllen“, sagte Dullin. Aufgrund der notwendigen Bauarbeiten können möglicherweise nicht alle Gruppen schon mit Beginn des Kindertagesstättenjahres ihren Betrieb aufnehmen. Für den Anbau bei den „Sule-Rackern“ ist das Fundament in Arbeit, sodass die Gruppe am 1. August voraussichtlich starten kann. Der Krippenneubau durch den Bauverein Sulingen für die „Villa Kunterbunt“ soll spätestens zum 1. Oktober abgeschlossen sein. Für die neue „Lindenblüten“-Gruppe wird ein Start zum 1. Oktober angestrebt.

Inklusive der neuen Gruppen verfügen die neun Kindertagesstätten laut Ina Schröder in 21 regulären Gruppen sowie einer altersübergreifenden über 443 Plätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung. In elf Krippengruppen und der altersübergreifenden Gruppe sind zwischen 166 bis 188 Plätze verfügbar. Diese Spanne erklärt sich aus dem Konzept des „Platzsharings“: Eltern, die für ihr Kind nicht an allen fünf Tagen der Woche eine Betreuung benötigen, können sich den Platz mit anderen Eltern teilen. Von Tagesmüttern werden derzeit zwölf Kinder im Krippenalter betreut, wovon eines auch eine Betreuungseinrichtung besucht, sowie sieben im Kindergartenalter, davon sechs ergänzend zum Besucher einer Kita.

Die Zahl der freien Plätze schwankt von Jahr zu Jahr, wie Schröder erläuterte, und das aus unterschiedlichen Gründen. Für die sprachheil- und heilpädagogischen Gruppen in den Kindertagesstätten der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz erfolgt die Platzvergabe zentral, ohne dass die Stadt darauf Einfluss hat. Für die altersübergreifende Gruppe gilt: Je mehr Kinder im Alter bis drei Jahre sie besuchen, desto weniger Plätze gibt es insgesamt darin. Einfluss hat zudem die Zahl der Kinder aus anderen Kommunen, die in Sulinger Einrichtungen betreut werden; elf sind es zurzeit.

Für das kommende Jahr gibt es noch 24 freie Plätze in Krippen und 17 in Kindertagesstätten (wobei erst im Mai klar ist, wie viele Plätze tatsächlich durch Einschulung frei werden). Die altersübergreifende Gruppe im „Wichtelgarten“, eigentlich als Provisorium gedacht, soll bestehen bleiben: „Wir haben laufend noch Anmeldeanträge im Eingang“, sagte Schröder.

Der künftige Bedarf an Plätzen lässt sich nur in begrenztem Rahmen abschätzen, wie sie erläuterte. Zu den genannten Schwankungen kommen weitere Faktoren hinzu: Nicht voraussagen lässt sich die Zahl der „Flexi-Kinder“, also der Kinder, die schon eingeschult werden könnten, aber von ihren Eltern noch für ein Jahr in einer Kindertagesstätte belassen werden. So blieben 2020 von 27 „Flexi-Kindern“ 13 in der Betreuung, 2021 waren es 24 von 32 Kindern und im vergangenen Jahr 16 von 32 Kindern. Ebenso ist die Zahl der Zu- und Fortzüge nicht planbar: Seit Jahren ziehen mehr Kinder zu, als fortziehen – 2020 lag das Ergebnis in den Krippen bei minus drei, in den Kitas bei plus acht, 2021 lag das Plus bei 14 Krippen- und 34 Kita-Kindern, 2022 bei neun Krippen und 41 Kita-Kindern. In den vergangenen beiden Jahren seien zusammen 100 Kinder zugezogen, merkte Bürgermeister Patrick Bade an. Der Stadt werde oft vorgehalten, dass neue Baugebiete zu zögerlich ausgewiesen würden, aber „wir brauchen die Zeit, um bei Sulingens Wachstum mit unserer Infrastruktur Schritt halten zu können.“

Eine wichtige Rolle bei der Bedarfsermittlung spielen die „Krippenwechsler“. Damit gemeint sind die Kinder, die bis zu einem bestimmten Stichtag drei Jahre alt werden und damit aus der Krippe in die Kita wechseln könnten. Entsprechende Plätze werden bereits in den Kitas berücksichtigt. Haben die Kinder ihren dritten Geburtstag erst nach dem Stichtag, bleiben sie jedoch beitragsfrei in der Krippe, was dazu führt, dass viele Anmeldungen hier erst spät berücksichtigt werden können. Bislang ist der Stichtag der 31. Oktober, Wunsch der Verwaltung ist jedoch, ihn auf Dezember oder sogar März zu verschieben. In den laufenden Planungen sind laut Ina Schröder bereits acht „Krippenwechsler“ berücksichtigt, womit der Bedarf bei 448 Kita-Plätzen liegt. Mit Stichtag 31. Dezember stiege der Bedarf für das kommende Kita-Jahr auf 462 Plätze, beim Stichtag 31. März würden 497 Plätze benötigt. Dennoch: „Die Verschiebung des Stichtags ist ein großer Wunsch der Verwaltung“, betonte Birgit Dullin. Damit werde die Verwaltung besonders im Krippenbereich flexibler und bereits weiter entwickelte Kinder müssten nicht über Gebühr in der Krippe verbleiben.